مستشفيات غزة على حافة الانهيار مع قرب نفاد إمدادات المياه والوقود

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

سلطت وكالة «أسوشيتدبرس» الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، لافتة إلى اقتراب المستشفيات العاملة في القطاع من نقطة الانهيار بشكل سريع، مع لجوء آلاف الفلسطينيين إلى المستشفيات والمدارس للاحتماء من القصف الإسرائيلي الشديد.

وترك أكثر من مليون شخص منازلهم في مناطق متفرقة من القطاع المحاصر منذ سنوات قبيل اجتياح بري مرتقب لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبينما تنهار إمدادات الغذاء والمياه والأدوية بشكل سريع في القطاع، تركز الأعين على معبر رفح البري الفاصل بين مصر وغزة، حيث تقف مئات الشاحنات المحملة بالإمدادات الإنسانية الطارئة منذ أيام بانتظار نجاح الوسطاء في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي والتوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات وخروج حملة الجنسيات الأجنبية.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «إسرائيل» لم تتخذ موقفًا بعد لفتح المعبر من جانب غزة. ولم ترد الحكومة في تل أبيب على طلبات التعليق، كما نقلت «أسوشيتدبرس» اليوم الإثنين.

نفاد الوقود من المستشفيات خلال 24 ساعة

ويواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين أزمة إنسانية وشيكة مع قرب نفاد إمدادات المياه الصالحة للشرب والغذاء أمام استمرار الحصار الإسرائيلي للقطاع. وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» إنها اضطرت إلى تقنين المياه في المدارس والمرافق التي تحولت إلى ملاجئ، ومنح الفلسطينيين لترًا واحدًا فقط يوميًا لتغطية جميع احتياجاتهم.

وتحذر المستشفيات من التوقف عن العمل مع استنفاد مولدات الطوارئ التي تزود الآلات مثل أجهزة التنفس الصناعي والحاضنات بالوقود، بينما تكفي إمدادات الأدوية لمدة يوم واحد تقريبًا.

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وتتوقع الأمم المتحدة من جانبها نفاد وقود المولدات من مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة المقبلة، مما يعرض حياة آلاف المرضى للخطر. وقد تم إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة بسبب نقص الوقود بعد أن أغلقت «إسرائيل» معبر غزة، البالغ طوله 40 كيلومترًا، بشكل كامل.

وتحذر منظمة الصحة العالمية أيضًا من أن نقص المياه الناجم عن قرار «إسرائيل» قطع الإمدادات، إلى جانب نقص وقود المضخات ومحطات تحلية المياه، يعرض آلاف المرضى في المستشفيات للخطر. ولفتت إلى أن المساعدات المنقذة للحياة لـ300 ألف مريض تنتظر حاليًا الدخول عبر معبر رفح.

العدوان الأكثر دموية على غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 2750 فلسطينيًا إلى الآن، وإصابة 9700 آخرين جراء العدوان العسكري الإسرائيلي، في حصيلة أعلى من الحرب التي شهدها القطاع بالعام 2014 واستمرت قرابة ستة أسابيع، ما يجعل العدوان الأخير هو الأكثر دموية حتى الآن.

وتسبب القصف الإسرائيلي في تدمير أحياء بأكملها في قطاع غزة الذي يعد وفق تقديرات الأمم المتحدة المنطقة الأكثر كثافة سكانية في العالم. ومن المتوقع أن ينفذ الاحتلال الإسرائيلي اجتياحًا بريًا في القطاع يزعم أنه يهدف إلى «تدمير البنية التحتية العسكرية لحركة حماس».