  • Alwasat News
Atwasat

مستشفيات غزة على حافة الانهيار مع قرب نفاد إمدادات المياه والوقود

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 16 أكتوبر 2023, 03:35 مساء
مستشفيات غزة على حافة الانهيار مع قرب نفاد إمدادات المياه والوقود
مسعف يحمل طفلا فلسطينيا أُصيب خلال غارات جوية إسرائيلية إلى مستشفى في خان يونس جنوب قطاع غزة، 16 أكتوبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

سلطت وكالة «أسوشيتدبرس» الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، لافتة إلى اقتراب المستشفيات العاملة في القطاع من نقطة الانهيار بشكل سريع، مع لجوء آلاف الفلسطينيين إلى المستشفيات والمدارس للاحتماء من القصف الإسرائيلي الشديد.

وترك أكثر من مليون شخص منازلهم في مناطق متفرقة من القطاع المحاصر منذ سنوات قبيل اجتياح بري مرتقب لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبينما تنهار إمدادات الغذاء والمياه والأدوية بشكل سريع في القطاع، تركز الأعين على معبر رفح البري الفاصل بين مصر وغزة، حيث تقف مئات الشاحنات المحملة بالإمدادات الإنسانية الطارئة منذ أيام بانتظار نجاح الوسطاء في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي والتوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات وخروج حملة الجنسيات الأجنبية.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «إسرائيل» لم تتخذ موقفًا بعد لفتح المعبر من جانب غزة. ولم ترد الحكومة في تل أبيب على طلبات التعليق، كما نقلت «أسوشيتدبرس» اليوم الإثنين.

نفاد الوقود من المستشفيات خلال 24 ساعة
ويواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين أزمة إنسانية وشيكة مع قرب نفاد إمدادات المياه الصالحة للشرب والغذاء أمام استمرار الحصار الإسرائيلي للقطاع. وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» إنها اضطرت إلى تقنين المياه في المدارس والمرافق التي تحولت إلى ملاجئ، ومنح الفلسطينيين لترًا واحدًا فقط يوميًا لتغطية جميع احتياجاتهم.

وتحذر المستشفيات من التوقف عن العمل مع استنفاد مولدات الطوارئ التي تزود الآلات مثل أجهزة التنفس الصناعي والحاضنات بالوقود، بينما تكفي إمدادات الأدوية لمدة يوم واحد تقريبًا.

مسؤول أممي يزور الشرق الأوسط غدا للتفاوض على إدخال مساعدات إلى غزة
أبوالغيط يطالب بـ«وقف العمليات العسكرية فورا» في غزة وفتح «ممرات آمنة»
الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب

وتتوقع الأمم المتحدة من جانبها نفاد وقود المولدات من مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة المقبلة، مما يعرض حياة آلاف المرضى للخطر. وقد تم إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة بسبب نقص الوقود بعد أن أغلقت «إسرائيل» معبر غزة، البالغ طوله 40 كيلومترًا، بشكل كامل.

وتحذر منظمة الصحة العالمية أيضًا من أن نقص المياه الناجم عن قرار «إسرائيل» قطع الإمدادات، إلى جانب نقص وقود المضخات ومحطات تحلية المياه، يعرض آلاف المرضى في المستشفيات للخطر. ولفتت إلى أن المساعدات المنقذة للحياة لـ300 ألف مريض تنتظر حاليًا الدخول عبر معبر رفح.

العدوان الأكثر دموية على غزة
وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 2750 فلسطينيًا إلى الآن، وإصابة 9700 آخرين جراء العدوان العسكري الإسرائيلي، في حصيلة أعلى من الحرب التي شهدها القطاع بالعام 2014 واستمرت قرابة ستة أسابيع، ما يجعل العدوان الأخير هو الأكثر دموية حتى الآن.

وتسبب القصف الإسرائيلي في تدمير أحياء بأكملها في قطاع غزة الذي يعد وفق تقديرات الأمم المتحدة المنطقة الأكثر كثافة سكانية في العالم. ومن المتوقع أن ينفذ الاحتلال الإسرائيلي اجتياحًا بريًا في القطاع يزعم أنه يهدف إلى «تدمير البنية التحتية العسكرية لحركة حماس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب

الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب
بايدن يندد بقتل الطفل الفلسطيني وديع.. ويصف الجريمة بـ«عمل كراهية مروّع»

بايدن يندد بقتل الطفل الفلسطيني وديع.. ويصف الجريمة بـ«عمل كراهية مروّع»
في بيان مشترك.. مثقفون عرب يعلنون دعمهم غير المحدود لأهل غزة

في بيان مشترك.. مثقفون عرب يعلنون دعمهم غير المحدود لأهل غزة
السيسي خلال استقبال بلينكن: رد الفعل الإسرائيلي يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة

السيسي خلال استقبال بلينكن: رد الفعل الإسرائيلي يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويتحول...
كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال

كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال
الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة

الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة
بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب

بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب
اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية

لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية
الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»

الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»
«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين

«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين
تناول العنب يوميا يعزز صحة العين

تناول العنب يوميا يعزز صحة العين
نحو مليون نازح بقطاع غزة في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي

نحو مليون نازح بقطاع غزة في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي
شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر استعدادا لتصفيات المونديال (صور)

شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر استعدادا لتصفيات ...
أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%

أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%
وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»

وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»
من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»

من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»
منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»

منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب
الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج ...
جيش الاحتلال يؤكد أن 199 أسيرا وقعوا في يد المقاومة
جيش الاحتلال يؤكد أن 199 أسيرا وقعوا في يد المقاومة
الاحتلال يعتقل 69 فلسطينيا بالضفة الغربية وإصابة شاب في بيت لحم
الاحتلال يعتقل 69 فلسطينيا بالضفة الغربية وإصابة شاب في بيت لحم
أبوالغيط يطالب بـ«وقف العمليات العسكرية فورا» في غزة وفتح «ممرات آمنة»
أبوالغيط يطالب بـ«وقف العمليات العسكرية فورا» في غزة وفتح «ممرات ...
«استشهاد» 11 صحفيا فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
«استشهاد» 11 صحفيا فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق بشأن الهجرة
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق ......
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
شرطي مصري يطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ويقتل اثنين
شرطي مصري يطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ......
المزيد
قمة دولية في مصر لبحث القضية الفلسطينية بمشاركة خليجية السبت
قمة دولية في مصر لبحث القضية الفلسطينية بمشاركة خليجية السبت...
مستشفيات غزة على حافة الانهيار مع قرب نفاد إمدادات المياه والوقود
مستشفيات غزة على حافة الانهيار مع قرب نفاد إمدادات المياه ......
مسؤول أممي يزور الشرق الأوسط غدا للتفاوض على إدخال مساعدات إلى غزة
مسؤول أممي يزور الشرق الأوسط غدا للتفاوض على إدخال مساعدات ......
«استشهاد» 11 صحفيا فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
«استشهاد» 11 صحفيا فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على ......
أبوالغيط يطالب بـ«وقف العمليات العسكرية فورا» في غزة وفتح «ممرات آمنة»
أبوالغيط يطالب بـ«وقف العمليات العسكرية فورا» في غزة وفتح ......
المزيد