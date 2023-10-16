الاحتلال يعتقل 69 فلسطينيا بالضفة الغربية وإصابة شاب في بيت لحم

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر محلية قولها إن وحدة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي «مستعربون»، اقتحمت المخيم واختطفت الشاب الجريح راني قوار في العشرينيات من عمره، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أن شابا أصيب بالرصاص الحي في قدمه، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في المخيم.

حملة اعتقالات واسعة

في سياق متصل، شنت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت 69 مواطنا بينهم معتقلون محررون.

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يأتي ذلك فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، والذي خلف أكثر من 2700 «شهيدا» و9700 مصابا بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.