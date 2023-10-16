الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، عدم وجود «وقف لإطلاق نار» في قطاع غزة في هذه المرحلة بشكل يتيح مغادرة أجانب وإدخال مساعدات إنسانية، في اليوم العاشر من الحرب التي أوقعت آلاف «الشهداء» بالقطاع المحاصر.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب «لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار ولا مساعدات إنسانية في غزة مقابل إخراج الأجانب»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- مصدران مصريان: اتفاق ثلاثي على وقف إطلاق نار في جنوب غزة.. مكتب نتنياهو ينفي وحماس «ليس لديها معلومات»

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدران أمنيان مصريان، إن مصر والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، اتفقت على وقف إطلاق نار في جنوب غزة على أن يبدأ الساعة 0600 بتوقيت غرينتش (9 صباحاً بتوقيت القاهرة)، بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

وأضاف المصدران للوكالة أن وقف إطلاق النار سيستمر لعدة ساعات لكنهما لم يوضحا المدة المحددة، بحسب وكالة «رويترز».

وأوضحا أن الدول الثلاث اتفقت على فتح معبر رفح حتى الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، الاثنين، كإعادة افتتاح أولية ليوم واحد.