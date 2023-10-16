مصدران مصريان: اتفاق ثلاثي على وقف إطلاق نار في جنوب غزة.. مكتب نتنياهو ينفي وحماس «ليس لديها معلومات»

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصدران أمنيان مصريان، الاثنين، إن مصر والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، اتفقت على وقف إطلاق نار في جنوب غزة على أن يبدأ الساعة 0600 بتوقيت غرينتش (9 صباحاً بتوقيت القاهرة)، بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

وأضاف المصدران للوكالة أن وقف إطلاق النار سيستمر لعدة ساعات لكنهما لم يوضحا المدة المحددة، بحسب وكالة «رويترز».

وأوضح أن الدول الثلاث اتفقت على فتح معبر رفح حتى الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، الاثنين، كإعادة افتتاح أولية ليوم واحد.

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رداً على طلب تأكيد، لم يكن لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي والسفارة الأميركية في كيان الاحتلال أي تعليق فوري، فيما ذكر المكتب الإعلامي لحماس أنه «لا معلومات لديه بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية».

مكتب نتنياهو ينفي

في سياق متصل، نفى مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق مع مصر وأميركا بشأن وقف إطلاق النار في جنوب غزة، لتمكين إدخال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: «لا اتفاق حتى هذه اللحظة على وقف إطلاق نار وإدخال مسعدات إغاثية مقابل السماح بخروج حاملي جوازات السفر الأجنبية» عبر معبر رفح المصري.