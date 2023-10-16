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جيش الاحتلال يعلن خطة لإخلاء 28 تجمعاً سكنياً متاخماً لحدود لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 08:59 صباحا
جيش الاحتلال يعلن خطة لإخلاء 28 تجمعاً سكنياً متاخماً لحدود لبنان
دخان القصف الإسرائيلي يتصاعد في إحدى مناطق جنوب لبنان (رويترز)
alwasat radio

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عن تنفيذ خطة لإجلاء سكان 28 تجمعاً سكنياً متاخماً للحدود مع لبنان.

وقال بيان مشترك للجيش ووزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، إن الخطة تقضي بإجلاء «سكان شمال إسرائيل الذين يعيشون في منطقة تبعد ما يصل إلى كيلومترين عن الحدود اللبنانية، ونقلهم إلى دور ضيافة تمولها الحكومة»، بحسب وكالة «الشرق».

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وأضاف البيان، الذي نشره جيش الاحتلال على منصة إكس (تويتر سابقاً)، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أقر خطة الإجلاء.

عدوان مستمر على قطاع غزة
يأتي ذلك فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، لليوم العاشر على التوالي، والذي خلف 2750 «شهيدا»، وإصابة 9700 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فضلا عن عشرات المجازر في أحياء القطاع.

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