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مصادر لـ«سي إن إن»: بايدن يجري زيارة محتملة إلى «إسرائيل» هذا الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 16 أكتوبر 2023, 08:45 صباحا
مصادر لـ«سي إن إن»: بايدن يجري زيارة محتملة إلى «إسرائيل» هذا الأسبوع
الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)
alwasat radio

كشفت مصادر مطلعة مباحثات جارية بين الولايات المتحدة و«إسرائيل» لتنظيم زيارة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى تل أبيب نهاية الأسبوع الجاري.

وذكرت في تصريحات إلى شبكة «سي إن إن» الأميركية مساء الأحد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجه دعوة إلى الرئيس بايدن لزيارة «إسرائيل»، ويناقش البلدان إمكان تنظيم هذه الزيارة.

لكن «سي إن إن» أشارت إلى أنه من غير الواضح كيف تسير المناقشات أو احتمالات إجراء الزيارة في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض، مساء الأحد، إنه لا توجد أي خطط لزيارات خارجية للرئيس في الوقت الراهن، وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون: «لا توجد رحلات جديدة للإعلان عنها».

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رسالة أميركية إلى بالمنطقة
وقالت «سي إن إن» إن «زيارة بايدن في هذا التوقيت تبعث رسالة إلى اللاعبين الآخرين في المنطقة بما في ذلك حزب الله المدعوم من إيران بأنه لا يجب تصعيد الصراع».

ستتبع هذه الزيارة رحلة دبلوماسية مكوكية من قبل وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي تنقل بين دول المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية. ومن المرجح أن يأتي الرئيس بايدن حاملاً رسالة مماثلة للرسائل التي وجهها كبير دبلوماسييه خلال الأيام الماضية، بما في ذلك ضرورة حماية أرواح المدنيين.

وتحدث بايدن السبت الماضي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. بينما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» إرسال ثاني مجموعة هجومية لحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط دعما لـ«إسرائيل».

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لتنفيذ اجتياح بري لقطاع غزة، وأبلغت سكان القطاع بالنزوح جنوبا، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية وشيكة مع نزوح أكثر من 600 ألف شخص في القطاع ذي الكثافة السكانية الأعلى في العالم.

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