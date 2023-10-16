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أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 12:46 صباحا
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
صورة مركبة: الطفل الفلسطيني الضحية، والأميركي القاتل (منصة إكس)
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قتل أميركي طفلاً فلسطينيًا يدعى وديع الفيومي، يبلغ من العمر 6 سنوات بـ26 طعنة وأصاب والدته بجروح خطيرة، بدافع الكراهية على خلفية الأحداث الجارية في فلسطين.

وأفاد موقع «إيه بي سي نيوز» الأميركي بأن الرجل البالع من العمر 71 عامًا من ولاية إلينوي ارتكب «جريمة كراهية» بحق الطفل الفلسطيني وأمه؛ لأنهما مسلمين وبسبب الصراع الدائر في فلسطين.

الأميركي طعن الطفل 26 مرة وأمه 12 مرة
وقال مكتب عمدة مقاطعة ويل، في بيان، إن الشرطة عثرت على امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا وصبي يبلغ من العمر 6 سنوات في وقت متأخر من صباح السبت، في منزل بمنطقة غير مدمجة ببلدة بلينفيلد، جنوب غرب شيكاغو. وأظهر تشريح جثة الطفل أنه تعرض للطعن 26 مرة، وأصيبت والدته بأكثر من 12 طعنة وبقيت في المستشفى يوم الأحد، ومن المتوقع أن تنجو.

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وجاء في البيان أن «المحققين تمكنوا من تحديد أن كلا الضحيتين في هذا الهجوم الوحشي كانا مستهدفين من قبل المشتبه به بسبب كونهما مسلمين والصراع الدائر بين حماس والإسرائيليين».

وأضاف أن المرأة اتصلت بالشركة للإبلاغ عن أن مالك المنزل هاجمها بسكين، مضيفة أنها ركضت بعد ذلك إلى الحمام واستمرت في محاربته.

وقالت السلطات إن الرجل المشتبه به في الهجوم عُثر عليه يوم السبت خارج المنزل و«يجلس منتصبا في الخارج على الأرض بالقرب من ممر المنزل» مصابا بجرح في جبهته.

اتهام بالقتل من الدرجة الأولى
وكان رهن الاحتجاز يوم الأحد في انتظار المثول أمام المحكمة. وقالت السلطات إنه اتهم بالقتل من الدرجة الأولى، ومحاولة القتل من الدرجة الأولى، وتهمتين بارتكاب جرائم كراهية، والضرب المشدد بسلاح مميت.

وعقد مكتب مجلس العلاقات الأميركية - الإسلامية في شيكاغو مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق الأحد مع أحد أفراد الأسرة وتعرف على هوياتهم. وأضافت أن الرسائل النصية المتبادلة بين أفراد الأسرة أظهرت أن المهاجم أدلى بتصريحات مهينة للمسلمين.

ووصفت منظمة الحريات المدنية الإسلامية الجريمة بأنها «أسوأ كابوس لدينا»، وهي جزء من ارتفاع مثير للقلق في مكالمات الكراهية ورسائل البريد الإلكتروني منذ اندلاع الحرب في فلسطين.

الطفل الفلسطيني الضحية (منصة إكس)
الطفل الفلسطيني الضحية (منصة إكس)
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