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نشاط دبلوماسي قطري لوقف العدوان على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 10:50 مساء
نشاط دبلوماسي قطري لوقف العدوان على غزة
رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني (أرشيفية: الإنترنت)
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أجرى رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اتصالات هاتفية، اليوم الأحد، مع وزراء الخارجية في مصر والأردن والسعودية من أجل وقف العدوان على غزة والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأصدرت الخارجية القطرية ثلاث بيانات منفصلة عن اتصالات هاتفية أجراها الوزير محمد بن عبدالرحمن، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، والسعودي فيصل بن فرحان، بحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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وفي الاتصالات الثلاثة، أعرب آل ثاني عن موقف قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، لافتا إلى أن قتل المدنيين الأبرياء خاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة.

وأكد أيضًا ضرورة فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للفلسطينيين العالقين تحت القصف، لا سيما في ظل تدهور الأوضاع بقطاع غزة، مشددًا على أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على غزة.

قطر تحذر من خطورة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة
وحذر وزير الخارجية القطري من خطورة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، مؤكدًا عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة المحاصر، ما أسفر عن استشهاد 2670 مواطنًا وإصابة 9600 آخرين بجروح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الجاري، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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