الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن لدى حماس 155 أسيرًا منذ عملية «طوفان الأقصى»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن حماس لديها 155 أسيرًا منذ عمليتها «طوفان الأقصى» في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمستوطنات التابعة للاحتلال في غلاف غزة، وأشارت قوات الاحتلال أنها تواصلت مع عائلاتهم لإبلاغهم بذلك، في تحديث لحصيلة أعلنها صباحًا أفادت بوجود 126 رهينة لدى حركة المقاومة الفلسطينية «حماس».

وقال الناطق العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر «نبذل جهودًا هائلة لتحرير الرهائن»، مؤكدًا أنه تم التواصل مع عائلات 155 «رهينة»، بحسب «فرانس برس».

العثور على جثث بعض الإسرائيليين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة أمس السبت العثور على جثث بعض الأسرى كانوا في حوزة حماس خلال عمليات داخل غزة هذا الأسبوع. وقال الناطق باسم الجيش اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر للصحفيين «حددنا ضمن منطقة في قطاع غزة مكان وجود جثث بعض الإسرائيليين وعثرنا عليها».

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وأعلنت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أمس السبت مقتل تسعة رهائن لديها خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة القصف والعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأكدت كتائب القسام في بيان «مقتل تسعة أسرى آخرين من أسرى المعركة، بينهم أربعة أجانب خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء القصف الصهيوني على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى»، وبهذا يرتفع عدد الأسرى القتلى جراء القصف إلى 22 منذ السبت الماضي.

مقتل 13 «أسيرًا... بينهم أجانب»

وكانت كتائب عزالدين القسام أعلنت يوم الجمعة الماضي مقتل 13 «أسيرًا... بينهم أجانب» في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نجحت في أسرهم مع انطلاق عملية طوفان الأقصى السبت الماضي.

وأكدت الكتائب في بيان «مقتل 13 أسيرًا من أسرى المعركة، بينهم أجانب في القصف الصهيوني المكثف على محافظتي الشمال وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية»، مضيفة «قتل 6 منهم في محافظة الشمال في مكانين منفصلين، و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي».

نداء لإيصال الدواء للأسرى

ووجهت عائلات أسرى إسرائيليين لدى حركة حماس مساء أمس السبت نداء يهدف للتوصل إلى «اتفاق بحلول منتصف الليل» لإيصال أدوية بشكل عاجل لأقاربهم المحتجزين منذ سبعة أيام، كونهم في حاجة ماسة إليها للبقاء على قيد الحياة.

وقال رونين تزور المسؤول عن منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في تل أبيب «نطالب بأن يتم التوصل بحلول منتصف الليل إلى اتفاق لنقل الأدوية إلى الرهائن».