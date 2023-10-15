وزير الدفاع الإسرائيلي: «لا نريد تصعيدًا» على الجبهة الشمالية مع لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، أن الاحتلال «لا يريد تصعيدًا» على حدوده الشمالية مع لبنان حيث ترتفع حدة التوتر ومعها المخاوف من توسع نطاق الحرب.

وقال غالانت في مقطع فيديو نشره مكتبه أثناء زيارته لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب الأراضي المحتلة «ليس لدينا مصلحة في حرب في الشمال ولا نريد تصعيد الوضع»، وأضاف «إذا اختار حزب الله طريق الحرب فسوف يدفع ثمنًا باهظًا جدًا ... وسوف نحترم خياره بضبط النفس ونبقي الأمور على ما هي عليه»، وفق «فرانس برس».

وقُتل إسرائيلي وأصيب آخرون بجروح، الأحد، جراء إطلاق حزب الله صاروخًا مضادًا للدبابات من جنوب لبنان وفق ما أعلن جيش الاحتلال، في وقت قال الحزب إنه استهدف مركزًا عسكريًا في منطقة شتولا الحدودية.

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وأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بالإجلاء الفوري لمدنيين وإغلاق منطقة بطول أربعة كيلومترات من الحدود الشمالية مع لبنان وفق ما أفاد في بيان. والسبت، قُتل مدنيان لبنانيان في قصف إسرائيلي استهدف بلدة شبعا الجنوبية، وفق ما أفاد رئيس بلديتها محمّد صعب.

قذيفة صاروخية إسرائيلية تقتل صحفيًا

وكان ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أعرب، السبت، عن «أسفه الشديد» لمقتل صحفي في وكالة «رويترز» خلال تبادل إطلاق نار، الجمعة، بين «حزب الله» وإسرائيل، تلى عملية تسلل من الجانب اللبناني.

وأكد الجيش اللبناني، السبت، أن قذيفة صاروخية إسرائيلية قتلت صحفيًا بعدما أصابت سيارة مدنية تابعة لفريق عمل إعلامي، وذكر الصحفيون الذين نجوا وكانوا في المكان أن مصدر القصف كان من الجهة الإسرائيلية.

وتبنت كتائب «عزالدين القسام» الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، الأحد، عمليتي تسلل، السبت والأحد، نفذتا من لبنان نحو الأراضي المحتلة، وأعلنت أن ثلاثة من مقاتليها قتلوا بعدما تمكنوا من «النفاذ داخل» الأراضي الفلسطينية المحتلة.