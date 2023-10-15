«القسام» تعلن مقتل 3 من عناصرها بعد توغّلهم إلى كيان الاحتلال من لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

تبنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان الأحد، عملية التسلل التي نفذت السبت من لبنان نحو كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأعلنت أن ثلاثة من مقاتليها قتلوا بعدما تمكنوا من «النفاذ داخل» كيان الاحتلال.

وقالت كتائب القسام إن مجموعة من مقاتليها «تمكنت من تفجير السياج الحدودي واستهداف دشمة المراقبة والنفاذ داخل فلسطين المحتلة (...) واشتبكت مع العدو بمساندة نارية من الأسلحة المتوسطة وأوقعت فيه الخسائر»، موضحة أن طائرات إسرائيلية استهدفت المقاتلين «أثناء الاشتباك»، ما أدى إلى مقتلهم.

وحصلت السبت محاولة تسلل نحو الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني من جنوب لبنان، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد «كوماندوس كان يحاول دخول الأراضي الإسرائيلية من لبنان»، وأن مسيرة إسرائيلية استهدفتهم وقتلت «العديد» منهم.