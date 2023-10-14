جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم العثور على «جثث» أسرى لدى حماس في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة، السبت، العثور على جثث بعض الأسرى كانوا في حوزة حماس خلال عمليات داخل غزة هذا الأسبوع.

وقال الناطق باسم الجيش اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر للصحفيين «حددنا ضمن منطقة في قطاع غزة مكان وجود جثث بعض الإسرائيليين وعثرنا عليها»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، مقتل تسعة رهائن لديها خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة القصف والعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأكدت كتائب القسام في بيان «مقتل تسعة أسرى آخرين من أسرى المعركة، بينهم أربعة أجانب خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء القصف الصهيوني على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى»، وبهذا يرتفع عدد الأسرى القتلى جراء القصف إلى 22 منذ السبت الماضي.

نداء لإيصال الدواء للأسرى

ووجهت عائلات أسرى إسرائيليين لدى حركة حماس مساء السبت، نداء يهدف للتوصل إلى «اتفاق بحلول منتصف الليل» لإيصال أدوية بشكل عاجل لأقاربهم المحتجزين منذ سبعة أيام، كونهم في حاجة ماسة إليها للبقاء على قيد الحياة.

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وقال رونين تزور المسؤول عن منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في تل أبيب «نطالب بأن يتم التوصل بحلول منتصف الليل إلى اتفاق لنقل الأدوية إلى الرهائن».

توقعات بهجوم بري وشيك على قطاع غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أن قواته تستعد لتنفيذ مجموعة واسعة من خطط العمليات الهجومية مع تزايد التوقعات بهجوم وشيك على قطاع غزة بعد أسبوع من عملية «طوفان الأقصى».

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن قواته انتشرت في جميع أنحاء البلاد، مما زاد من استعدادات العمليات للمراحل التالية من الحرب «مع التركيز على العمليات البرية الكبيرة». وقال جيش الاحتلال: «مستعدون للبدء في المرحلة الثانية من العملية وتوسيعها والشروع بالهجوم البري».