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الاتحاد الأوروبي يزيد مساعداته لغزة ثلاث مرّات إلى 75 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 08:29 مساء
الاتحاد الأوروبي يزيد مساعداته لغزة ثلاث مرّات إلى 75 مليون يورو
انتشال شهداء ومصابين أسفل المباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي في غزة. (الإنترنت)
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، السبت، زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى سكان غزة ثلاث مرّات إلى 75 مليون يورو، فيما يتعرّض القطاع لقصف إسرائيلي مكثّف منذ السبت الماضي.

وقالت رئيسة المفوضية بعدما أجرت محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «ستزيد المفوضية فورًا حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو. سيرفع ذلك المجموع إلى أكثر من 75 مليون يورو»، بحسب «فرانس برس».

وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، إسرائيل على «تجنب وقوع كارثة إنسانية». وقال لصحفيين «الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير»، مشددًا على أن «النظام الصحي على وشك الانهيار» و«المشارح مكتظة»، وتابع «حتى الحروب لها قواعد».

تدمير 1300 مبنى في قطاع غزة 
وأعلنت الأمم المتحدة، السبت، أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت، بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي المركّز. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن «5544 وحدة سكنية» في هذه المباني دمرت فيما أصيبت نحو 3750 وحدة أخرى بأضرار جسيمة إلى حد لم تعد قابلة للسكن.

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ونزح عشرات آلاف الفلسطينيين خلال الساعات الماضية من مدينة غزة في اتجاه جنوب القطاع هربًا من القصف العنيف الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة، ووصل عدد كبير منهم إلى منطقة رفح المحاذية للحدود المصرية، ويحاولون إيجاد ملجأ وأماكن إقامة.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان غزة بـ«عدم الإبطاء» في مغادرة شمال القطاع فيما خصص الاحتلال ممرين آمنين لعبور أكثر من مليون نسمة من سكان شمال القطاع باتجاه جنوبه، الأول قرب ساحل غزة والثاني عبر وسط القطاع الفلسطيني الذي يبلغ طوله 40 كيلومترًا.

 ارتفاع أعداد الشهداء إلى 2215 بينهم 724 طفلًا 
وأطلقت حماس في السابع من أكتوبر عملية «طوفان الأقصى» التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية محتلة من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر طائرات شراعية آلية، ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا جنودًا وأسروا آخرين.

وشن جيش الاحتلال هجومًا وقصفًا مكثفًا على قطاع غزة، بعد أن شدّد الحصار على القطاع عبر قطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 2215 بينهم 724 طفلًا و458 امرأة، بالإضافة إلى إصابة 8714 مواطنًا بجروح مختلفة بينهم 2450 طفلًا و1536 امرأة، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس صباح السبت. وبحسب الوزارة من بين هؤلاء 324 قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقُتل منذ السبت 54 فلسطينيًا وجرح أكثر من 1100 آخرين خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

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