هنية: لا هجرة من غزة إلى مصر.. وطوفان الأقصى «ضربة استراتيجية»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، السبت، في كلمة أن «لا هجرة من قطاع غزة»، واصفًا العملية التي نفذتها حركة «حماس» قبل أسبوع ضد الاحتلال بـ«الضربة الاستراتيجية».

وقال هنية «أهل غزة متجذرون في أرضهم، لن يخرجوا من غزة لن يهاجروا مهما فعلتم أيها القتلة، أيها المجرمون». وأضاف «لا هجرة من الضفة لا هجرة من غزة إلى مصر»، وفق «فرانس برس».

وأضاف هنية أن حركة «حماس» موقفها موحد مع مصر بشأن رفض خروج الفلسطينيين من غزة. وأشار إلى أن الاحتلال لجأ إلى ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية ومحاولات تهجير سكان غزة بعدما لم تتمكن من مواجهة المقاومة.

مصر تحذر من إجلاء سكان غزة من شمال القطاع

وحذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية من مطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوبًا.

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وأكدت مصر على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلًا عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

«جرائم حرب»

وأكد هنية، السبت، في بيان أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يرقى إلى «جرائم حرب». وقال إنه بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أكد فيها أن «ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان همجي وانتهاكات مروّعة من جيش الاحتلال، ترقى جميعها إلى جرائم حرب وفقًا لاتفاقيات جنيف الرابعة».

وطالب هنية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي «للوقف الفوري لهذه الجرائم واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني».

الاحتلال يطالب سكان غزة بمغادرة منطقة شمال القطاع

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن على سكان غزة «عدم الإبطاء» في مغادرة منطقة شمال القطاع قبيل بدء الهجوم العسكري المحتمل، وهي الدعوة التي لاقت تنديدًا دوليًا وعربيًا شديدًا منذ أطلقها كيان الاحتلال.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال ريتشارد هيخت، إن هناك «نافذة» للمرور الآمن إلى جنوب غزة بين الساعة 10,00 صباحًا والساعة 4,00 بعد الظهر، دون تحديد عدد الأيام التي سيبقى فيها هذا الممر متاحًا، مضيفًا «نعلم أن هذا سيستغرق بعض الوقت لكننا نوصي الناس بعدم الإبطاء».

ووصل عدد من الطائرات التي تحمل مساعدات لقطاع غزة اليوم السبت إلى شبه جزيرة سيناء في مصر؛ حيث تنتظر مواد الإغاثة توفير ممر آمن لإيصالها إلى قطاع غزة. وتقول مصر إن جانبها من معبر رفح بين سيناء وقطاع غزة لا يزال مفتوحًا. مع ذلك، توقفت حركة المرور عدة أيام بسبب القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من الحدود، حسب وكالة «رويترز».

تدمير آليات عسكرية إسرائيلية

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» اليوم السبت تدمير عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، خلال اشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت أنها تخوض اشتباكًا مسلحًا مع شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وجاء في بيانها: «معركة طوفان الأقصى مستمرة، وقد اجتازت مجموعة من مقاتلينا السياج الفاصل شرق خان يونس، وهاجمت تجمعات لقوات العدو، ودمرت ثلاث آليات عسكرية، والمعارك لا تزال مستمرة».