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مقتل مدنيين في قصف إسرائيلي استهدف قرية شبعا في جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 07:09 مساء
مقتل مدنيين في قصف إسرائيلي استهدف قرية شبعا في جنوب لبنان
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان. (أرشيفية: الإنترنت)
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قُتل مدنيان لبنانيان في قصف إسرائيلي استهدف قرية شبعا الجنوبية السبت، وفق ما أفاد رئيس بلديتها محمد حرب، فيما يرتفع منسوب التوتر عند الحدود على خلفية الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي و«حماس».

وقال رئيس البلدية «مات شخص وزوجته في بيتهما بالقصف الإسرائيلي». وحملت السلطات اللبنانية، السبت، إسرائيل مسؤولية قتل صحفي في وكالة «رويترز» بقذيفة صاروخية أصابت أيضًا إعلاميين آخرين بجروح بينهم مصوران «لوكالة فرانس برس» الجمعة في جنوب لبنان.

ودانت منظمة «مراسلون بلا حدود» استهداف «غارة إسرائيلية» لصحفيين، واصفة ما حصل بـ«الجريمة البشعة». وكانت مجموعة الصحفيين من وكالتي «رويترز» و«فرانس برس» وقناة الجزيرة في محيط بلدة علما الشعب الحدودية مع إسرائيل لتغطية التصعيد العسكري الذي حصل بعد ظهر الجمعة.

استشهاد المصور عصام عبدالله
وقال الجيش اللبناني في بيان «أطلق العدو الإسرائيلي قذيفة صاروخية أصابت سيارة مدنية تابعة لفريق عمل إعلامي، ما أدّى إلى استشهاد المصور عصام عبدالله» من وكالة رويترز الذي ووري الثرى السبت في بلدته الخيام في جنوب لبنان.

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وطلبت وزارة الخارجية اللبنانية من بعثتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك «تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي عن قتل إسرائيل المتعمد» لعبدالله وإصابة الصحفيين الآخرين، وما اعتبرته «اعتداء صارخًا وجريمة موصوفة على حرية الرأي والصحافة وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».

«ضربة بضربة»
وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تبادلًا للقصف منذ الأحد، غداة بدء حركة حماس عملية غير مسبوقة ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي قصف بعنف قطاع غزة. وأعلن حزب الله السبت استهداف مواقع إسرائيلية بـ«الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون» في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها على وقع توتر مستمر بين الطرفين.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي عصر الجمعة أطراف بلدات حدودية بعد محاولة تسلل من لبنان قال مصدر أمني إن «مجموعة فلسطينية» قامت بها. ورد حزب الله على القصف «بمهاجمة» ثلاثة مواقع إسرائيلية «بالأسلحة المباشرة والمناسبة»، وفق ما أعلن.

وحصلت السبت محاولة تسلل ثانية. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد «كوماندوس كان يحاول الدخول من لبنان» قبل أن تستهدفهم مسيّرة وتقتل «العديد» منهم.

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