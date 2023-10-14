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الأردن: تهجير أبناء غزة يدفع المنطقة نحو الهاوية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 02:43 مساء
الأردن: تهجير أبناء غزة يدفع المنطقة نحو الهاوية
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي 14 أكتوبر 2023. (الإنترنت)
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قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، السبت، إن أي تحرك من الاحتلال الإسرائيلي لفرض تهجير جديد على الفلسطينيين سيدفع المنطقة كلها نحو «الهاوية».

وأضاف الوزير في بيان، أن «منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإجبارها سكان القطاع على مغادرة بيوتهم في الوقت الذي تستعر فيه حربها على القطاع، يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي»، بحسب «الشرق».

وكان ملك الأردن، عبدالله الثاني، حذر من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم، مشدداً على عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين، كما حذر من انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين الأبرياء من الجانبين، انسجاماً مع القيم الإنسانية والقانون الدولي والقانون الإنساني.

مخاوف من توغل بري إسرائيلي
ويأتي ذلك بعدما أطلق الاحتلال دعوات لإجلاء سكان غزة إلى مناطق في الجنوب، وذلك وسط مخاوف من توغل بري إسرائيلي.

- الآلاف يتجمعون في العاصمة الأردنية تضامناً مع قطاع غزة

وأضاف وزير الخارجية الأردني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الكندية في عمّان، السبت: «العنف لن يحل الأزمة، أبناء غزة وشيوخها مواطنون مدنيون يستحقون دعماً من المجتمع الدولي لحمايتهم. هؤلاء لا يجدون العلاج والغذاء، الكارثة ستلقي بظلالها على المنطقة بأكملها».

وتابع: «الحرب التي أعلنتها إسرائيل ضد حماس تقتل المدنيين، ويجب أن تتوقف، لابد للمجتمع الدولي أن يطبق القوانين بالتساوي وألا تطبق وفق هوية الضحية وانتمائه».

وأردف الصفدي: «ما تقوله إسرائيل بمطالبتها مغادرة أهل غزة نحو الجنوب أمر مرفوض، ويخرق كل القوانين الدولية. لن نقبل تهجير أبناء غزة»، مشيراً إلى موقف الجامعة العربية الداعم والمماثل، لما له من تداعيات على المنطقة.

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