«استشهاد» طفل فلسطيني متأثراً بجروحه برصاص الاحتلال غرب طولكرم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن «استشهاد» الطفل عمر أحمد عبد الرحمن أسمر (15 عاما) من بلدة زيتا شمال طولكرم، متأثرا بجروح إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في محيط جدار الفصل العنصري غرب البلدة.

وأفادت مراسلة وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بتشييع جثمان الطفل انطلاقا من مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، وصولا إلى مسقط رأسه زيتا، ليوارى الثرى بعد صلاة العصر اليوم.

وبمقتل الطفل أسمر يرتفع عدد «شهداء طولكرم» منذ أمس الجمعة إلى ستة، بحسب «وفا».

مواجهات في الضفة الغربية المحتلة

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، «استشهاد» سبعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات في الضفة الغربية المحتلة على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة المحاصر لليوم السابع على التوالي.

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وقالت الوزارة، في بيان، إن المواجهات أسفرت كذلك عن إصابات، بينها حالات خطيرة، بينما أفادت جمعية الهلال الأحمر بتعاملها مع عشرات الجرحى.