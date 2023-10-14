بينهم 126 طفلا و88 سيدة.. مقتل 324 فلسطينيا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل 324 شخصا في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 324 مواطنا منهم 126 طفلا و88 سيدة، وأصابت 1,018 آخرا بجروح مختلفة خلال 24 ساعة الماضية»، وفق وكالة «فرانس برس».