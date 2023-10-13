مقتل 70 شخصًا في هجوم إسرائيلي على قافلة للنازحين بغزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة حماس إياد البزم، إن هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على قافلة تنقل النازحين في غزة أدى إلى مقتل 70 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

ووجه البزم، في تصريحات لقناة «الجزيرة» اليوم الجمعة، الشكر إلى «أشقائنا الذين خرجوا بمظاهرات داعمة لنا في دول عربية وإسلامية».

وحول الوضع الميداني، أكد عدم وجود مكان آمن في غزة بعد هجوم الاحتلال على مركبات تقل نازحين، مشددًا على تمسك أهل غزة بأرضهم وعدم مغادرتها رغم تهديدات الاحتلال.

وتابع: «الاحتلال الإسرائيلي مستمر في مطاردة المدنيين وقتلهم، كما أن حجم المأساة التي يعيشها شعبنا هنا يفوق أي وصف.. فمنذ 6 أيام ونحن في غزة بدون ماء ولا كهرباء ولا غذاء ولا وقود».