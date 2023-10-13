ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 1799 شهيدا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1843 شهيدا و7138 جريحا.

وزادت حصيلة العدوان على غزة إلى 1799 شهيدا و6388 مصابا، بينما أوقعت الاعتداءات الإسرائيلية 44 شهيدا وأكثر من 700 مصاب في الضفة الغربية المحتلة، وصل منهم إلى المستشفيات نحو 250 مصابا، وفق بيان صادر عن الوزارة نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

في السياق نفسه، حذر الناطق باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش، خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، من أن النظام الصحي في قطاع غزة «بلغ نقطة الانهيار». وحسب المنظمة، فإن ستة من المستشفيات السبعة الكبرى في القطاع لم تعد تعمل سوى جزئيا.

وقال ياساريفيتش: «مستشفى بيت حانون شمال غزة لم يعد يعمل بسبب الضربات الجوية المتتالية على مقربة منه، التي ألحقت أضرارا به والطرقات المجاورة». وأضاف أن المستشفيين الرئيسيين في شمال القطاع: المستشفى الإندونيسي ومستشفى الشفاء، تخطيا طاقتهما الاستيعابية البالغة بالإجمال 760 سريرا.

وأشار إلى أن 99% من أسرة مستشفى الشفاء باتت مشغولة. في حين أن مستشفيات جنوب غزة بلغت أقصى طاقتها. كما لفت إلى أن المستشفيات لا تحصل على الكهرباء سوى بضع ساعات في اليوم، لادخار الوقود الذي بات على وشك النفاد.