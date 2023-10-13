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حزب الله يؤكد جهوزيته «متى يحين وقت أي عمل» ضد الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 أكتوبر 2023, 01:59 مساء
حزب الله يؤكد جهوزيته «متى يحين وقت أي عمل» ضد الاحتلال الإسرائيلي
نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، خلال تظاهرة في ضاحية بيروت الجنوبية. 13 أكتوبر 2023. (الإنترنت)
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أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الجمعة، جهوزية حزبه «متى يحين وقت أي عمل» للتحرك ضد الاحتلال الإسرائيلي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين بالقطاع.

وقال قاسم خلال تظاهرة دعا إليها حزب الله في معقله بالضاحية الجنوبية لبيروت «حزب الله يعرف واجباته تماماً ونحن حاضرون وجاهزون بجهوزية كاملة ونتابع لحظة بلحظة»، مضيفاً «نحن كحزب الله نساهم في المواجهة وسنواجه فيها ضمن رؤيتنا وخطتنا، نتابع خطوات العدو ولدينا جهوزية كاملة ومتى يحين وقت أي عمل، سنقوم به»، وفق وكالة «فرانس برس».

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