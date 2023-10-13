الجامعة العربية: النقل القسري لسكان غزة جريمة حرب

القاهرة - بوابة الوسط

رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مطالبة الاحتلال الإسرائيلي لسكان شمال قطاع غزة بالانتقال إلى جنوبه يعد «جريمة حرب جديدة»، مؤكدا أنه يحظر «على القوة القائمة بالاحتلال مباشرة نقل قسري للسكان».

ووجّه أبو الغيط، بحسب ما نشرت الجامعة على منصة «إكس»، خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطالبه «بضرورة أن يضع ثقله السياسي والمعنوي للحيلولة دون جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها، كجزء من حملتها الدموية المخزية ضد قطاع غزة عبر مطالبتها كافة سكان شمال قطاع غزة بالانتقال فوراً إلى جنوبه»، وفق وكالة «فرانس برس».