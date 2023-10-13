المقاومة الفلسطينية تطلق مئات الصواريخ من قطاع غزة على كيان الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إطلاق 150 صاروخا على بلدة عسقلان في غلاف غزة، كما أطلقت مع باقي الفصائل الفلسطينية رشقات بمئات الصواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل.

وقالت كتائب عزالدين القسام الفلسطينية، في بيان اليوم، إنها «أمطرت» بلدة عسقلان بـ150 صاروخا.

وجاء إطلاق هذه الصواريخ خلال فترة وجيزة، بعد ساعات من طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من السكان، إخلاء شمال القطاع مع مواصلته شنّ غارات جوية وقصف مدفعيا مكثفا، بحسب وكالة «فرانس برس».