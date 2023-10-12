ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1569 شهيدا و7212 مصابا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1569 شهيدا و7212 مصابا.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1537 شهيدا، فيما بلغت الحصيلة بالضفة الغربية 32 شهيدا وأكثر من 600 جريح، وصل منهم 190 مصابا إلى المستشفيات.

- إسرائيل قصفت غزة بـ 4000 طن من المتفجرات منذ السبت

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي «ضرب 6000 قنبلة على قطاع غزة وزنها الإجمالي 4000 طن منذ السبت».