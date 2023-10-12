شاهد في «تغطية خاصة»: سادس أيام «طوفان الأقصى».. جحيم في غزة و«إسرائيل» تترنح

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة «الوسط» (Wtv) تغطيتها الخاصة مساء اليوم الخميس لمجريات الأحداث في فلسطين بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر في قطاع غزة؛ حيث «جرى ضرب 6000 قنبلة على قطاع غزة وزنها الإجمالي 4000 طن منذ السبت».

ولا تزال الدول الغربية تواصل دعمها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس نشر تجهيزات عسكرية للمراقبة البحرية والجوية في شرق البحر الأبيض المتوسط «لدعم إسرائيل».

وانضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قافلة المحرضين ضد الفلسطينيين؛ حيث دعا سلطات الاحتلال إلى رد «قوي» على ما وصفها بـ«العملية الإرهابية» التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية حماس السبت الماضي، مؤكدًا أن بلاده ستقوم «بكل ما في وسعها» لتأمين الإفراج عن الأسرى لدى الحركة.

ميدانيًا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1417 شهيدًا بينهم 447 طفلاً و248 شهيدة و10 من الكوادر العاملة في القطاع الصحي، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيدًا وأكثر من 600 جريح وصل منهم إلى المستشفيات 190، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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