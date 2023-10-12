الولايات المتحدة: لم تكن لدينا مؤشرات مسبقة على هجوم حماس

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بروكسل الخميس، إنّ الولايات المتحدة لم يكن لديها أي مؤشرات إلى أنّ حماس كانت تُجري استعدادات للهجوم على إسرائيل، وفق «فرانس برس».

وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي «ناتو» أضاف أنه لو كانت لدينا مثل هذه المؤشرات لتبادلنا المعلومات مع إسرائيل، لكن على حدّ علمي لم نرَ شيئًا من هذا القبيل.

ونوه أنّ الولايات المتحدة لم تضع أيّ شروط لاستخدام مساعداتها العسكرية، لأنه على حد وصفه جيش الاحتلال الإسرائيلي «محترف تقوده قيادة محترفة، نأمل ونتوقّع أن يقوموا بالأشياء بشكل صحيح خلال تنفيذ حملتهم».

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تعهد اليوم بدعم بلاده الدائم لـ«إسرائيل»، مؤكدًا «التطلعات المشروعة» للفلسطينيين و«التي لا تمثلها» حركة حماس.