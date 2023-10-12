إسرائيل قصفت غزة بـ 4000 طن من المتفجرات منذ السبت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، قصف قطاع غزة بأربعة آلاف طن من المتفجرات منذ السبت الماضي.

وقال الجيش في بيان: «جرى ضرب 6000 قنبلة على قطاع غزة وزنها الإجمالي 4000 طن منذ السبت».

وردًا على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة خلال الأشهر الأخيرة واستمرار اقتحام المسجد الأقصى، أطلقت حركة حماس عملية «طوفان الأقصى» منذ السبت الماضي، فيما فرض الاحتلال حصارًا شاملًا وقطع المياه والكهرباء وإمدادات الوقود عن قطاع غزة، واستمرت طائراته بقصف المدنيين موقعة قرابة 1417 شهيدًا وأكثر من 6000 جريح بينهم مئات الأطفال والنساء.