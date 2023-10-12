الاحتلال الإسرائيلي يدمر 8 أبراج سكنية شمال غرب غزة

القاهرة - بوابة الوسط

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الخميس 8 أبراج تضم 352 شقة سكنية شمال غرب مدينة غزة وحولتها إلى أكوام من التراب، وفق وزارة الخارجية الفلسطينية.

ونشرت الوزارة تسجيلًا مصورًا على حسابها الرسمي بموقع «إكس» يوضح انهيار بنايتين سكنيتين جراء قصف صاروخي كبير حولهما إلى رماد.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1448 شهيدًا و6868 جريحًا.

وأوضحت زيادة حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 1417 شهيدًا بينهم 447 طفلًا و248 شهيدة و10 من الكوادر العاملة في القطاع الصحي، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيدًا وأكثر من 600 جريح، وصل منهم إلى المستشفيات 190، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».