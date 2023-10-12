ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 1417 شهيدًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1448 شهيدًا و6868 جريحًا.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب زيادة حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 1417 شهيدًا بينهم 447 طفلاً و248 شهيدة و10 من الكوادر العاملة في القطاع الصحي، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيدًا وأكثر من 600 جريح، وصل منهم إلى المستشفيات 190، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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وردًا على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة خلال الأشهر الأخيرة واستمرار اقتحام المسجد الأقصى أطلقت حركة حماس عملية «طوفان الأقصى» منذ السبت الماضي، فيما فرض الاحتلال حصارًا شاملًا وقطع المياه والكهرباء وإمدادات الوقود عن قطاع غزة، واستمرت طائراته بقصف المدنيين موقعة قرابة 1200 شهيد وأكثر من 5600 جريح بينهم مئات الأطفال والنساء.

حذر المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط فابريتسيو كاربوني، الخميس، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة «سيخرج عن السيطرة بسرعة» في ظل القصف الإسرائيلي المركز، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».