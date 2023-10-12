ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 1354 شهيدا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة حصيلة العدوان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1385 شهيدا، و6229 جريحا.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، زيادة حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 1354 شهيدا، و6049 جريحا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيدا، و180 مصابا، وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وردا على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة خلال الأشهر الأخيرة واستمرار اقتحام المسجد الأقصى، أطلقت حركة حماس عملية «طوفان الأقصى» منذ السبت الماضي، فيما فرض الاحتلال حصارا شاملا وقطع المياه والكهرباء وإمدادات الوقود عن قطاع غزة واستمرت طائراته بقصف المدنيين موقعة قرابة 1200 شهيد وأكثر من 5600 جريح بينهم مئات الأطفال والنساء.

الصليب الأحمر يحذر: الوضع الإنساني في غزة سيخرج عن السيطرة بسرعة

حذر المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط فابريتسيو كاربوني، الخميس، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة «سيخرج عن السيطرة بسرعة» في ظل القصف الإسرائيلي المركز، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وقالت لجنة الصليب الأحمر في بيان، أمس الأربعاء: «يدفع المدنيون دائمًا الثمن الأكبر في الصراع. في هذه اللحظة الحرجة»، وحثت الأطراف كافة على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، واتخاذ أي خطوات ضرورية لمنع تعرض المدنيين لمزيد الأذى، وحضت جميع الأطراف على «ضبط النفس، وحماية أرواح وممتلكات المدنيين».

وشددت اللجنة على ضرورة تجنب استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه، محملة السلطات مسؤولية ضمان وصول المدنيين إلى الاحتياجات الأساسية مثل المياه والغذاء والرعاية الصحية بغض النظر عن الحصار العسكري.

وأعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش عن «القلق المتزايد بشأن العائلات التي فقدت الاتصال مع ذويها»، وقالت: «الوضع مدمر.. مستعدون لفعل أي شيء لتقديم المساعدة، بما في ذلك دورنا في الوساطة المحايدة»، ودعت إلى ضمان حرية وصول العاملين في المنظمات الإنسانية لمساعدة العائلات المتضررة، مؤكدة على ضرورة عدم استهداف المنشآت الطبية والعاملين في المجال الطبي.