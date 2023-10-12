وزير الخارجية الأميركي يصل «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى «تل أبيب»، الخميس، في سادس يوم من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة المحاصر أوقع قرابة 1200 شهيد ونحو الـ5600 جريح وأجبر أكثر من 338 ألف شخص على الفرار من منازلهم.

ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي أعلن، أمس الأربعاء، تشكيل حكومة طوارئ لإدارة الحرب ضد حركة حماس، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان مشترك لنتنياهو وزعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، أن وزير الدفاع السابق غانتس سينضم إلى نتنياهو ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت في «حكومة إدارة الحرب». وذكر الإعلان أن الحكومة لن تمرر أي قوانين أو تتخذ أي قرارات لا تتعلق بسير الحرب، ما يعني أن الإصلاح القضائي المثير للجدل لن يمضي قدمًا أثناء وجود حكومة الطوارئ.

ويشهد القطاع المحاصر منذ أكثر من 15 عاما ويتجاوز تعداده المليونين، قصفا إسرائيليا متواصلا تسبب في استشهاد قرابة 1200 فلسطيني، فيما وصلت أعداد الجرحى لنحو 5600 جريح، حسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

وأجبرت الغارات المتواصلة أكثر من 338 ألف شخص على الفرار من منازلهم في قطاع غزة، وفق إحصائية صادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوشا».