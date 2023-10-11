7 شهداء فلسطينيين بقصف إسرائيلي لمنزل جنوب غزة

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وهدأت عمليات القصف الإسرائيلي نسبيا خلال الساعات الماضية إلى حين أطلقت حركة «حماس» امرأة وطفليها. لكن الاحتلال عاود غاراته على منازل المواطنين في أماكن متفرقة من القطاع.

- حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن سبعة شهداء وعدة مصابين وصلوا مستشفى ناصر الطبي جراء قصف منزل الشهيد أحمد أبو الريش غرب خان يونس، مؤكدة أن العدد مرشح للزيادة، حيث لم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشال كل الضحايا من تحت الأنقاض بسبب الكثافة السكانية في المنطقة.