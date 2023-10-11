  • Alwasat News
Atwasat

مقتل أربعة مسعفين من الصليب والهلال الأحمر في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 09:52 مساء
مقتل أربعة مسعفين من الصليب والهلال الأحمر في غزة
آثار استهداف سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر في غزة (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قُتل أربعة مسعفون من جمعيات الصليب والهلال الأحمر إثر استهداف سيارتهم في قطاع غزة، الأربعاء، بالإضافة إلى مسعف آخر في الأراضي المحتلة، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأعرب الاتحاد، في بيان، عن أسفه لـ«تأكيد مقتل خمسة أعضاء من شبكتنا بسبب الأعمال العدائية في إسرائيل وقطاع غزة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، مقتل 11 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في قطاع غزة منذ السبت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»

عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»

الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»
لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا

لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا
شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة

شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة
استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة

استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 169 جنديا وأسر 60 منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 169 جنديا وأسر 60 منذ بدء «طوفان الأقصى»
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها

الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها
الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ومسيّرات

الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة
السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى

السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى
صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)
صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)
عدد الناجحين في امتحانات القبول الجامعية في إثيوبيا 3% فقط

عدد الناجحين في امتحانات القبول الجامعية في إثيوبيا 3% فقط
شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية

شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية
اختبارات على البشر للقاح ضد الحساسية من وبر القطط

اختبارات على البشر للقاح ضد الحساسية من وبر القطط
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟

ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله

المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله
«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»

«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
استشهاد 4 مسعفين في قصف إسرائيلي شمال غزة
استشهاد 4 مسعفين في قصف إسرائيلي شمال غزة
توقف محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بعد نفاد الوقود
توقف محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بعد نفاد الوقود
ألمانيا تدعو قطر للتوسط في تحرير الأسرى لدى حركة «حماس»
ألمانيا تدعو قطر للتوسط في تحرير الأسرى لدى حركة «حماس»
مقتل 11 موظفا في الأمم المتحدة و30 تلميذا بمدارس «الأنروا» في غزة
مقتل 11 موظفا في الأمم المتحدة و30 تلميذا بمدارس «الأنروا» في غزة
البيت الأبيض: نعمل مع الجانبين المصري والإسرائيلي لتوفير ممر آمن للمدنيين في غزة
البيت الأبيض: نعمل مع الجانبين المصري والإسرائيلي لتوفير ممر آمن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق بشأن الهجرة
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق ......
شرطي مصري يطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ويقتل اثنين
شرطي مصري يطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ......
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»
«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس ......
المزيد
مقتل أربعة مسعفين من الصليب والهلال الأحمر في غزة
مقتل أربعة مسعفين من الصليب والهلال الأحمر في غزة...
شاهد في «تغطية خاصة»: خامس أيام «طوفان الأقصى».. صمود غزة في وجه الإبادة
شاهد في «تغطية خاصة»: خامس أيام «طوفان الأقصى».. صمود غزة في......
وزراء الخارجية العرب يطالبون بالوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة
وزراء الخارجية العرب يطالبون بالوقف الفوري للحرب الإسرائيلية......
البيت الأبيض: نعمل مع الجانبين المصري والإسرائيلي لتوفير ممر آمن للمدنيين في غزة
البيت الأبيض: نعمل مع الجانبين المصري والإسرائيلي لتوفير ممر......
مقتل 11 موظفا في الأمم المتحدة و30 تلميذا بمدارس «الأنروا» في غزة
مقتل 11 موظفا في الأمم المتحدة و30 تلميذا بمدارس «الأنروا» ......
المزيد