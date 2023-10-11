مقتل أربعة مسعفين من الصليب والهلال الأحمر في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل أربعة مسعفون من جمعيات الصليب والهلال الأحمر إثر استهداف سيارتهم في قطاع غزة، الأربعاء، بالإضافة إلى مسعف آخر في الأراضي المحتلة، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأعرب الاتحاد، في بيان، عن أسفه لـ«تأكيد مقتل خمسة أعضاء من شبكتنا بسبب الأعمال العدائية في إسرائيل وقطاع غزة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، مقتل 11 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في قطاع غزة منذ السبت.