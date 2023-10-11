وزراء الخارجية العرب يطالبون بالوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، في دورته غير العادية، الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتصعيد في القطاع ومحيطه، ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل، لتحقيق ذلك، تنفيذا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع.

جاء ذلك في قرار صدر بعنوان «العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني» في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، برئاسة المغرب، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ).

ودان وزراء الخارجية، في القرار الذي تلاه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام أعمال الدورة غير العادية للمجلس، قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيد ضرورة حماية المدنيين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وضرورة إطلاق المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.

أبو الغيط يحذر من اتساع نطاق المواجهات

وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، من احتمالات جادة لانفلات الأوضاع، واتساع نطاق المواجهات، متمنيا عدم تحقق ذلك، لأنه سيدفع بالمنطقة كلها إلى وضع غير معلوم.

وقال أبوالغيط عبر مجموعة تغريدات على موقع «إكس» لكلمته أمام مجلس وزراء الخارجية العرب: «العمليات الانتقامية التي تمارسها وتجهز لها قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تجلب الاستقرار، بل ستدخلنا في المزيد من دوامات العنف والدم، والعقوبات الجماعية التي تمارسها ضد سكان غزة مرفوضة ومدانة في القانون الدولي».

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وأضاف: «نحن نتضامن مع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يتعرضون اليوم لمجزرة يتعين إيقافها فورا، وإدانتها بأشد العبارات»، معربا عن رفضه العنف ضد المدنيين من الجانبين، ومتابعا: «قتل المدنيين يجب ألا يكون وسيلة تحقيق الاستقلال».

وقف فوري لإطلاق النار

ودعا أبوالغيط إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف هذا التصعيد الخطير، «حتى لا ننزلق إلى ما هو أشد خطورة، وبما يُعرض استقرار المنطقة بأسرها إلى تهديد جسيم». وأضاف: «التصعيد الجاري ليس وليد اليوم، ولكن له أسبابه الجذرية المعروفة للجميع من إنكار الحقوق الفلسطينية، واعتبار الفلسطينيين من كل الألوان السياسية، في الضفة الغربية أو في غزة، مجرد مشكلة أمنية».

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن «المسار الوحيد العقلاني الذي يصون الحياة والأمن والمستقبل لأبناء الشعبين هو إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية».