ألمانيا تدعو قطر للتوسط في تحرير الأسرى لدى حركة المقاومة «حماس»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأربعاء، إن ألمانيا تدعو قطر إلى جانب دول الشرق الأوسط الأخرى إلى القيام بدور فاعل في المساعي لإطلاق سراح الأسرى الذين أسرتهم حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» خلال عملية «طوفان الأقصى» التي استهدفت مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة.

وأكدت بيربوك أمام البوندستاغ عشية استقبال المستشار أولاف شولتس أمير قطر في برلين أن هذه الجهات الفاعلة «بما فيها قطر، يجب أن تؤدي دورًا مهمًا لأن لديها قنوات اتصال لا نملكها» بحسب «فرانس برس».

وأعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لـ«حماس» الإثنين أن كل عملية قصف إسرائيلي على المدنيين في غزة دون إنذار سابق ستقابل بإعدام رهينة، بينما أصدر الاحتلال الإسرائيلي قرارًا يوم الإثنين «باستمرار القصف الجوي على قطاع غزة حتى لو أدى إلى إيذاء الرهائن، إلا إذا وصلت معلومات دقيقة عن مكان تواجدهم».

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وكان أبو عبيدة الناطق باسم الجناح المسلح لحركة حماس كشف في تسجيل بث ليل السبت الأحد أن العدد الإجمالي للإسرائيليين الذين أسروا في الهجوم المباغت «أكثر مما أعلن بنيامين نتنياهو (رئيس وزراء إسرائيل) بأضعاف مضاعفة». كما أكد أنهم موجودون بكل المحاور في قطاع غزة، قائلًا «سيجري عليهم ما يجري على أهالي غزة».

عملية «طوفان الأقصى»

وأعلن جيش الاحتلال اليوم الأربعاء مقتل 169 جنديًا وأسر 60 آخرين منذ أطلقت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى عملية «طوفان الأقصى» السبت الماضي ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هغاري قوله: «أبلغنا هذا الصباح عائلات 169 جنديًا إسرائيليًا بمقتلهم»، مؤكدًا «الاتصال بعائلات 60 جنديًا أسرتهم عناصر حماس ونقلتهم إلى غزة».

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال وقوع 200 قتيل إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى» قبل أن يعود ويرفع الحصيلة إلى 1000 قتيل ثم إلى 1200 قتيل وأكثر من 2700 جريح الأربعاء دون أن يكشف مزيدًا من التفاصيل.

الصحة الفلسطينية: 1078 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلي

وأعنلت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1078 شهيدًا و5314 جريحًا.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1055 شهيدًا و5184 مصابًا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 23 شهيدًا و130 مصابًا، مفيدة بأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

أسير لدى حماس. (الإنترنت)