حزب الله يقصف قوات الاحتلال ردا على مقتل 3 من عناصره

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهدافه «موقع الجرداح الصهيوني» قبالة حدرج بالصواريخ الموجههة، ردا على قصف إسرائيلي أودى بحياة ثلاثة من عناصره.

وقال الحزب في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية إن استهداف «موقع الجرداح الصهيوني» أدى إلى «وقوع عدد كبير من الإصابات المؤكدة بين صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح»، مؤكدا «حسمه» في رده على الاعتداءات الإسرائيلية التي ستهدف لبنان وشعبها.

وتعرضت أطراف بلدات حدودية في جنوب لبنان، الأربعاء، لقصف مدفعي إسرائيلي، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في تصعيد مستمر لليوم الرابع على التوالي.

وقالت الوكالة في بيان: «يتعرض محيط بلدة الضهيرة لقصف مدفعي معادٍ، في حين يتعرض محيط بلدة يارين للقصف بقذائف فوسفورية».