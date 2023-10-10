حماس: تصريحات بايدن محاولة للتغطية على إجرام «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط

دانت حركة حماس التصريحات التحريضية للرئيس الأميركي جو بايدن، معتبرة إياها محاولة للتغطية على إجرام الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان إن «هذه التصريحات محاولة للتغطية على إجرام وإرهاب الحكومة الصهيونية التي أوغلت في دماء شعبنا، حيث لم يقم بالإشارة مطلقًا في كلمته إلى المجازر التي ترتكبها القوات الصهيونية ضد شعبنا بدم بارد»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وأضافت حركة المقاومة الفلسطينية: «نستنكر بشدة التصريحات التحريضية... التي تزامنت مع استمرار وتصاعد العدوان الصهيوني الهمجي على شعبنا».

وفي وقت سابق اليوم، تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن من البيت الأبيض، في خطاب دعم إلى سلطات الاحتلال، معتبرًا أن الهجوم الذي شنته حركة حماس كان «شرًا مطلقًا».