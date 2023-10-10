«حماس» تتبنى إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان نحو الأراضي المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

تبنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إطلاق صواريخ الثلاثاء من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة في وقت سابق من النهار.

وقالت كتائب القسام في بيان عبر تلغرام «خطونا خطوة على طريق التحرير والعودة بقصف صاروخي مركز على مغتصبات الجليل الغربي من جنوب لبنان»، واضعة ذلك في إطار القيام «بالواجب في معركة طوفان الأقصى وانتصارًا للقدس والمسجد الأقصى المبارك، وكوننا جزءًا لا يتجزأ في المعركة مع شعبنا في فلسطين وخاصة شعبنا في غزة العزة ومقاومتها العظيمة»، بحسب «فرانس برس».

وقالت مصادر أمنية عدة، إن حزب الله استهدف، اليوم الثلاثاء، دبابة إسرائيلية، وأقر حزب الله اللبناني بأنه استهدف آلية عسكرية في شمال الأراضي المحتلة بصاروخين موجهين.

قصف 3 مواقع استطلاع تابعة لحزب الله

من جهته، قال ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات الاحتلال قصف 3 مواقع استطلاع تابعة لحزب الله في لبنان «ردًّا على إطلاق قذائف صاروخية من داخل الأراضي اللبنانية».

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام لبنانية، إن عدة صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الجليل الأعلى في إسرائيل، وأعلن جيش الاحتلال الرد بقصف مدفعي على لبنان بعد إطلاق الصواريخ من بلدة القليلة جنوب البلاد.

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وقال الجيش الإسرائيلي إنه يرد بقذائف المدفعية على إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية. وأضاف أن نحو 15 صاروخا أُطلقت من لبنان، جرى اعتراض أربعة منها، وسقطت 10 في أماكن مفتوحة. وذكرت جريدة «تايمز أوف إسرائيل» إن صفارات الإنذار دوت في عدة بلدات على الحدود مع لبنان، مشيرة إلى عدم ورود أي تقارير عن سقوط ضحايا أو أضرار حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) إن الوضع في منطقة العمليات على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية مستقر حاليا لكن يشوبه التوتر. وتابعت «نعمل مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع وتجنب سوء الفهم. هدفنا الرئيسي هو المساعدة في تجنب النزاع بين لبنان وإسرائيل، وأي حدث يجعل النزاع أقرب هو مصدر قلق».

مقتل ما يزيد على 900 إسرائيلي

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره عبر منصة إكس (تويتر سابقا) مقتل ما يزيد على 900 إسرائيلي، وإصابة 2616 منذ بداية هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة. وذكر البيان أن حماس أطلقت 4500 صاروخ من غزة على إسرائيل منذ بدء هجومها، بينما قال إن الجيش الإسرائيلي قصف 1290 هدفا تابعا للحركة منذ بدء العملية.

وكانت جماعة حزب الله اللبنانية أعلنت مقتل 3 من عناصرها خلال قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، أمس الإثنين. أتى هذا بعدما أعلن حزب الله، ليل الإثنين، أنّه قصف ثكنتين إسرائيليتين قرب الحدود مع لبنان ردًّا على مقتل 3 من عناصره بقصف إسرائيلي إثر عملية تسلّل عبر الحدود تبنّتها حركة «الجهاد الإسلامي».

وأصدر حزب الله ثلاثة بيانات منفصلة أعلن فيها أن العناصر الثلاثة قضوا نتيجة الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان. في سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني، الإثنين، أن ضابطاً أصيب في قصف إسرائيلي على المناطق الحدودية بين البلدين.