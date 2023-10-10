«حماس» تعلن استشهاد اثنين من أعضائها بغارة إسرائيلية في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

نعت حركة «حماس» الثلاثاء اثنين من أعضاء مكتبها السياسي قتلا جراء غارة إسرائيلية في مدينة خان يونس بقطاع غزة، مؤكدة بذلك إعلانًا صدر في وقت سابق عن الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت في بيان «ارتقاء قائدين كبيرين من أبطال حركة المقاومة الإسلامية حماس، وعضوي المكتب السياسي للحركة» زكريا أبومعمر وجواد أبوشمالة، وفق «فرانس برس».

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط 830 شهيدًا و4250 مصابًا منذ بدء العدوان، وفي وقت سابق قال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني محمد أبومصبح، إن الاستهدافات المتكررة لقوات الاحتلال تجعل حصر الضحايا مستحيلًا، ووصلت الحصيلة حتى الآن 800 شهيد و5 آلاف مصاب.

استهداف كبار مسؤولي «حماس»

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، إن استهداف كبار مسؤولي «حماس» هو الأولوية القصوى لقوات الاحتلال.

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وتسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في نزوح أكثر من 187500 شخص داخل القطاع المحاصر منذ السبت، على ما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».

وقال الناطق باسم المكتب ينس لايركه، اليوم الثلاثاء، خلال إحاطة صحفية في چنيف، «ارتفع عدد النازحين بشكل كبير في قطاع غزة، حيث وصل إلى أكثر من 187500 شخص منذ السبت. يلجأ معظمهم إلى مدارس (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا».