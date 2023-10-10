السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية، مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية، وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.

وقال السيسي، في تصريحات له الثلاثاء، إن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات، لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ).

وأضاف الرئيس السيسي: «مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، ومصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية».

التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية

وأعرب الرئيس السيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.

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وتابع: «إننا نتواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين».

وشدد الرئيس السيسي على أن أمن مصر القومي مسؤوليته الأولى. وقال: «لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، والشعب المصري يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف، ومدركا حجم التهديد».