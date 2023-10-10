بوتين: الحرب بين إسرائيل وحماس مثال على فشل واشنطن في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إن الحرب بين المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، و«إسرائيل» أظهرت «فشل» سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، معتبرا أن إقامة دولة فلسطينية «أمر ضروري».

وصرح بوتين، خلال اجتماع في الكرملين مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني «هذا مثال واضح على فشل السياسة الأميركية في الشرق الأوسط»، وفق وكالة «فرانس برس».

ووصل رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة رسمية.

وكان المكتب الصحفي للكرملين أعلن، الإثنين، إجراء محادثات بين السوداني وبوتين في الكرملين حول الوضع في الشرق الأوسط وسبل تطوير التعاون الثنائي.

«زيارة في الوقت المناسب»

وقال بوتين، الجمعة، خلال كلمة أمام منتدى فالداي للحوارات، المنعقد في مدينة سوتشي الروسية: «نرحّب بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث سنناقش معه قضايا الأمن في المنطقة والعراق».

- بوتين يبحث الوضع في الشرق الأوسط مع رئيس الوزراء العراقي

وعبّر بوتين عن ثقته في أن الزيارة «ستكون مثمرة، وتأتي في الوقت المناسب».

وتحظى كبرى الشركات الروسية النفطية مثل «لوك أويل» و«غازبروم» و«روزنفت» بحضور مؤثر في قطاع النفط العراقي.