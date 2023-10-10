  • Alwasat News
Atwasat

«هيومن رايتس»: أكثر من 100 مهاجر طُردوا من تونس إلى الجزائر منتصف سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 01:19 مساء
«هيومن رايتس»: أكثر من 100 مهاجر طُردوا من تونس إلى الجزائر منتصف سبتمبر
مهاجرون من أفريقيا تقطعت بهم السبل عند الحدود الليبية التونسية في رأس جدير، 26 يوليو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الثلاثاء، إن الحرس الوطني التونسي «طرد على نحو جماعي» أكثر من مئة مهاجر قدموا من دول إفريقية «إلى الحدود مع الجزائر» بين 18 و20 سبتمبر.

ووفق شهادات جمعتها المنظمة الحقوقية، طُرد هؤلاء المهاجرون و«منهم أطفال وطالبو لجوء محتملون» بشكل جماعي وتُركوا "دون طعام أو ماء»، بحسب وكالة «فرانس برس».

واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «هذه العمليات قد تشير إلى تحوّل في السياسات التونسيّة، حيث كانت السلطات في السابق تُطلق سراح المهاجرين الذين يتمّ اعتراضهم في تونس بعد إنزالهم».

- تونس تنفي «طرد» مهاجرين إلى مناطق حدودية مع ليبيا

وقال بعض المهاجرين، بحسب المنظمة، إن «أعوان الحرس الوطني ضربوهم وسرقوا ممتلكاتهم، بما فيها هواتفهم وأموالهم وجوازات سفرهم».

ومطلع يوليو الماضي، طُرد مئات من المهاجرين الذين يحملون جنسيات من دول إفريقيا جنوب الصحراء من صفاقس، بعد مواجهات مع السكان قتل فيها تونسي.

وفي الأيام التالية، نقلت الشرطة التونسية نحو ألفي مهاجر على الأقل وفقا لمنظمات، إلى الحدود مع ليبيا والجزائر وتركوا في الصحراء والمناطق المعزولة.

ونوّهت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن أكثر من «1300 مهاجر وطالب لجوء منهم أطفال»، تعرضوا لعمليات «الطرد الجماعي» في يوليو الماضي، والتي أثارت احتجاجات رسمية من الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى تونس.

عمليات طرد جماعي
وقالت مديرة مكتب «هيومن رايتس ووتش» في تونس، سلسبيل شلالي، في إشارة إلى هذه العمليات «بعد شهرين فقط من عمليّات الطرد الجماعي اللاإنسانيّة للمهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود نحو الصحراء، تعمد القوّات التونسيّة مجددًا إلى تعريض الناس للخطر بتركهم في مناطق حدوديّة نائية».

ولفتت المنظمة إلى أنها لم تتمكن من التحقق ممّا إذا كانت السلطات التونسية مستمرة «في تنفيذ عمليات الطرد الجماعي بعد الاعتراض».

وبشأن عمليات الطرد الأولى، تحدّثت مصادر إنسانية أخرى لوكالة «فرانس برس»، عن «طرد أكثر من ألفَي شخص» وقضاء ما لا يقلّ عن 27 شخصًا في الصحراء التونسية الليبية، واختفاء 73 شخصًا بين يوليو ومطلع أغسطس.

وقالت أيضًا «هيومن رايتس ووتش» «أثناء نقل المهاجرين وطالبي اللجوء إلى الحدود ودفعهم نحو الجزائر، حاولت السلطات التونسيّة طردهم بشكل جماعي، وهو إجراء يحظره الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب».

وذكّرت «هيومن رايتس ووتش» بالاتفاق المبرم في 16 يوليو الذي ينص على تقديم مساعدات أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو لتونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى «وقف كل أشكال التمويل المقدّم إلى السلطات المتورّطة في الانتهاكات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله

المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله
الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية

الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»

حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن

الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن
السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا

السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا
شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد

شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد
«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة

«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة
الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق الطفل

الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق ...
الكرملين يحذر من خطر «مرتفع» لانخراط أطراف أخرى في المواجهة بين المقاومة الفلسطينية و«إسرائيل»

الكرملين يحذر من خطر «مرتفع» لانخراط أطراف أخرى في المواجهة بين المقاومة ...
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين

شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع ...
«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة

«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على ...
المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»

المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»
شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية

شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية
«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار

«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»
تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما

الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية

روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»
«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس ...
مقتل 3 صحفيين فلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على غزة
مقتل 3 صحفيين فلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على غزة
الأمم المتحدة: الحصار الكامل لقطاع غزة محظور بموجب القانون الإنساني الدولي
الأمم المتحدة: الحصار الكامل لقطاع غزة محظور بموجب القانون ...
الأمم المتحدة: نزوح 187 ألف شخص في قطاع غزّة نتيجة العدوان الإسرائيلي
الأمم المتحدة: نزوح 187 ألف شخص في قطاع غزّة نتيجة العدوان ...
منظمة الصحة العالمية تطالب فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة
منظمة الصحة العالمية تطالب فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق بشأن الهجرة
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق ......
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
الرئيس التونسي: اختيار اسم العاصفة «دانيال» يعكس نفوذًا «صهيونيًا»
الرئيس التونسي: اختيار اسم العاصفة «دانيال» يعكس نفوذًا ......
شرطي مصري يطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ويقتل اثنين
شرطي مصري يطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ......
حزب الله يعلن إطلاق قذائف وصواريخ موجّهة على «إسرائيل»
حزب الله يعلن إطلاق قذائف وصواريخ موجّهة على «إسرائيل»...
المزيد
«هيومن رايتس»: أكثر من 100 مهاجر طُردوا من تونس إلى الجزائر منتصف سبتمبر
«هيومن رايتس»: أكثر من 100 مهاجر طُردوا من تونس إلى الجزائر ......
بوريل يدعو وزيري الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني إلى مخاطبة اجتماع للاتحاد الأوروبي
بوريل يدعو وزيري الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني إلى مخاطبة ......
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
منظمة الصحة العالمية تطالب فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة
منظمة الصحة العالمية تطالب فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة...
الأمم المتحدة: نزوح 187 ألف شخص في قطاع غزّة نتيجة العدوان الإسرائيلي
الأمم المتحدة: نزوح 187 ألف شخص في قطاع غزّة نتيجة العدوان ......
المزيد