بوريل يدعو وزيري الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني إلى مخاطبة اجتماع للاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دعوته وزيري الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني إلى إلقاء كلمة أمام اجتماع طارئ لوزراء خارجية الكتلة، الثلاثاء.

وقال بوريل إن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ونظيره الفلسطيني رياض المالكي، دُعيا إلى المشاركة في محادثات حضوريا وعبر الفيديو بشأن تصاعد الأحداث في الأراضي المحتلة.

وتستمر الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مستوطنات غلاف غزة منذ الساعات الأولى من السبت الماضي، بعدما أطلقت حركة «حماس» وفصائل بالمقاومة عملية «طوفان الأقصى»، ردا على انتهاكات الاحتلال المتكررة واقتحاماته المتتالية للمسجد الأقصى. بينما كثفت طائرات الاحتلال خلال الساعات الـ24 الأخيرة غاراتها الجوية على قطاع غزة المحاصر.