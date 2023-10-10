  • Alwasat News
Atwasat

ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 12:49 مساء
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب. (الإنترنت)
alwasat radio

حيّا الأزهر الشريف صمود الشعب الفلسطيني، في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السبت الماضي، وطالب المجتمع الدولي بالنظر «بعين العقل والحكمة في أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث، احتلال الصهاينة لفلسطين».

ووصف الأزهر الشريف، الاحتلال الإسرائيلي بأنه «وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي، الذي يكيل بمكيالين، ولا يعرف سوى الازدواجية في المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية»، حسب بيان أصدره أول من أمس.

وقال الأزهر إنه يشدُّ على قلوب الشعب الفلسطيني «الأبي وأياديهم»، مؤكدا أنهم «أعادوا لنا الثقة، وبثَّوا فينا الروح، وأعادوا لنا الحياة بعد أن ظننا أنها لن تعود مرة أخرى»، داعيا الله أن يرزقهم الصبر والصمود والسكينة والقوة، مؤكدًا أن «كل احتلال إلى زوال إن آجلًا أم عاجلًا، طال الأمد أو قصُر».

قضية شرفاء العالم
وأكد الأزهر الشريفأنه يعزي العالم الصامت في ضحايا فلسطين الأبرياء ويحيي صمود الشعب الفلسطيني الأبي، ويدعو الله أن «يلهمهم الصمود في وجه طغيان الصهاينة وإرهابهم والصمت المخجل للمجتمع الدولي».

- الأمم المتحدة: الحصار الكامل لقطاع غزة محظور بموجب القانون الإنساني الدولي

وتقدَّم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة في «شهدائنا وشهداء الأمة الإسلامية والعربية؛ شهداء فلسطين الأبيَّة، الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم وأمتهم، وقضيتنا وقضيتهم، قضية شرفاء العالم القضية الفلسطينية، ويدعو الله أن يُلهم الشعب الفلسطيني الصمود في وجه طغيان الصهاينة وإرهابهم» .

ويشهد قطاع غزة قصفا متواصلا من الاحتلال الإسرائيلي أودى بحياة المئات من الفلسطينيين ودمر مناطق بالكامل، فيما أطلقت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله

المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله
الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية

الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»

حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن

الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن
السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا

السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا
شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد

شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد
«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة

«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة
الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق الطفل

الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق ...
الكرملين يحذر من خطر «مرتفع» لانخراط أطراف أخرى في المواجهة بين المقاومة الفلسطينية و«إسرائيل»

الكرملين يحذر من خطر «مرتفع» لانخراط أطراف أخرى في المواجهة بين المقاومة ...
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين

شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع ...
«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة

«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على ...
المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»

المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»
شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية

شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية
«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار

«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»
تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما

الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية

روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»
«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس ...
مقتل 3 صحفيين فلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على غزة
مقتل 3 صحفيين فلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على غزة
الأمم المتحدة: الحصار الكامل لقطاع غزة محظور بموجب القانون الإنساني الدولي
الأمم المتحدة: الحصار الكامل لقطاع غزة محظور بموجب القانون ...
الأمم المتحدة: نزوح 187 ألف شخص في قطاع غزّة نتيجة العدوان الإسرائيلي
الأمم المتحدة: نزوح 187 ألف شخص في قطاع غزّة نتيجة العدوان ...
منظمة الصحة العالمية تطالب فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة
منظمة الصحة العالمية تطالب فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق بشأن الهجرة
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق ......
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
الرئيس التونسي: اختيار اسم العاصفة «دانيال» يعكس نفوذًا «صهيونيًا»
الرئيس التونسي: اختيار اسم العاصفة «دانيال» يعكس نفوذًا ......
شرطي مصري يطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ويقتل اثنين
شرطي مصري يطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ......
حزب الله يعلن إطلاق قذائف وصواريخ موجّهة على «إسرائيل»
حزب الله يعلن إطلاق قذائف وصواريخ موجّهة على «إسرائيل»...
المزيد
«هيومن رايتس»: أكثر من 100 مهاجر طُردوا من تونس إلى الجزائر منتصف سبتمبر
«هيومن رايتس»: أكثر من 100 مهاجر طُردوا من تونس إلى الجزائر ......
بوريل يدعو وزيري الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني إلى مخاطبة اجتماع للاتحاد الأوروبي
بوريل يدعو وزيري الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني إلى مخاطبة ......
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
منظمة الصحة العالمية تطالب فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة
منظمة الصحة العالمية تطالب فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة...
الأمم المتحدة: نزوح 187 ألف شخص في قطاع غزّة نتيجة العدوان الإسرائيلي
الأمم المتحدة: نزوح 187 ألف شخص في قطاع غزّة نتيجة العدوان ......
المزيد