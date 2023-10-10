ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟

القاهرة - بوابة الوسط

حيّا الأزهر الشريف صمود الشعب الفلسطيني، في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السبت الماضي، وطالب المجتمع الدولي بالنظر «بعين العقل والحكمة في أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث، احتلال الصهاينة لفلسطين».

ووصف الأزهر الشريف، الاحتلال الإسرائيلي بأنه «وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي، الذي يكيل بمكيالين، ولا يعرف سوى الازدواجية في المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية»، حسب بيان أصدره أول من أمس.

وقال الأزهر إنه يشدُّ على قلوب الشعب الفلسطيني «الأبي وأياديهم»، مؤكدا أنهم «أعادوا لنا الثقة، وبثَّوا فينا الروح، وأعادوا لنا الحياة بعد أن ظننا أنها لن تعود مرة أخرى»، داعيا الله أن يرزقهم الصبر والصمود والسكينة والقوة، مؤكدًا أن «كل احتلال إلى زوال إن آجلًا أم عاجلًا، طال الأمد أو قصُر».

قضية شرفاء العالم

وأكد الأزهر الشريفأنه يعزي العالم الصامت في ضحايا فلسطين الأبرياء ويحيي صمود الشعب الفلسطيني الأبي، ويدعو الله أن «يلهمهم الصمود في وجه طغيان الصهاينة وإرهابهم والصمت المخجل للمجتمع الدولي».

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وتقدَّم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة في «شهدائنا وشهداء الأمة الإسلامية والعربية؛ شهداء فلسطين الأبيَّة، الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم وأمتهم، وقضيتنا وقضيتهم، قضية شرفاء العالم القضية الفلسطينية، ويدعو الله أن يُلهم الشعب الفلسطيني الصمود في وجه طغيان الصهاينة وإرهابهم» .

ويشهد قطاع غزة قصفا متواصلا من الاحتلال الإسرائيلي أودى بحياة المئات من الفلسطينيين ودمر مناطق بالكامل، فيما أطلقت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية.