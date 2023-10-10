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حشد غير مسبوق للاحتلال على حدود غزة.. والقسّام «مستعدة لكل الاحتمالات»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 09:25 صباحا
حشد غير مسبوق للاحتلال على حدود غزة.. والقسّام «مستعدة لكل الاحتمالات»
جنود إسرائيليون يتمركزون مع دبابات ميركافا بالقرب من الحدود مع قطاع غزة. 9 أكتوبر 2023 (أ ف ب)
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حالة من الترقب تسود قطاع غزة استعداداً لعملية عسكرية برية «إسرائيلية» محتملة، ظهرت مؤشرات على قرب حدوثها، إذ استدعت تل أبيب 300 ألف من جنود الاحتياط، فيما قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، إن «الحركة مستعدة لكل الاحتمالات»,

وبدأ مقاتلو فصائل المقاومة الفلسطينية هجمات مباغتة على بلدات محاذية لقطاع غزة، صباح السبت، أدّت وفقاً لإعلام إسرائيلي إلى سقوط 1000 قتيلا، بالإضافة إلى 2600 جريح على الأقل. فيما قالت وزارة الصحة في غزة إن 687 فلسطينياً على الأقل «استشهدوا» ، وأصيب 3726 آخرون في الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع المحاصر، وفق الشرق.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة الاثنين: «في نهاية هذه المعركة كل أعدائنا سيعرفون أن مهاجمة إسرائيل كانت خطأً فظيعاً»، مضيفا «ما سنفعله لأعدائنا في الأيام القادمة سيترك صداه لأجيال قادمة، ساحات المعركة تشهد بطولات لجنود ورجال شرطة ومواطنين».

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وقالت تل أبيب الإثنين، إنها استدعت عدداً غير مسبوق من جنود الاحتياط قوامه 300 ألف جندي خلال 48 ساعة، وتفرض حصاراً كاملاً على قطاع غزة، في أحدث مؤشر على عزمها شن هجوم بري على قطاع غزة.

وقال الناطق العسكري الأدميرال دانيال هاجاري «لم يسبق لنا استدعاء جنود احتياط بهذا العدد.. مستمرون في الهجوم»، موضحاً أنه «خلال الـ24 ساعة القادمة، سنقوم بإخلاء كافة المناطق المتاخمة للسياج مع قطاع غزة، لكن لن يتم إخلاء مدينة سديروت في هذه المرحلة».

وأعلنت إسرائيل حصار قطاع غزة بقطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء، فيما هجر ما يزيد على 130 ألف فلسطيني منازلهم، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على القطاع المكتظ بالسكان.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن الثمن الذي ستدفعه غزة «سيغير الواقع لأجيال»، مضيفا أن إسرائيل تفرض حصاراً كاملاً، وتحظر دخول واردات الغذاء والوقود.

وتعرض سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة لنوبات متكررة من العدوان الإسرائيلي، لكنهم يتوقعون أن تكون الحرب هذه المرة أسوأ.

«مواجهة يتمناها مقاتلونا»
وفي الجانب الآخر، قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، «أبو عبيدة»، في كلمة صوتية مسجلة إن حماس لن تتفاوض فيما يتعلق بالأسرى «تحت النار» وفي ظل الهجمات الإسرائيلية، محذرا من أن الأسرى الإسرائيليين معرضون للخطر بالقدر نفسه الذي يواجهه الفلسطينيون في ظل هجمات الاحتلال على قطاع غزة.

وقال: «قضية الأسرى هي ملف استراتيجي له مساره الواضح والمعروف وأثمانه التي ستدفعها إسرائيل لا محالة، ولن يفلح التهديد والضغط في هذا المجال وعليهم توفير جهدهم والاستعداد لدفع الثمن».

وفيما يتعلق بإعلان إسرائيل الحرب على غزة والتلويح بغزو بري للقطاع قال الناطق باسم القسام إنها «مواجهة يتمناها مقاتلونا»، مضيفا «ندرك نتائج دخول المعركة مع الجيش الإسرائيلي جيداً، ومستعدون لكل الاحتمالات».

وأشار إلى أن مقاتلي «القسّام» يخوضون اشتباكات متواصلة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواقع عديدة على الأرض، كما أن الكتائب ما زالت تستبدل قوات في مواقع القتال، وترسل تعزيزات وأسلحة ومعدات وأفراداً.

قذائف مدفعية بجوار مركبة مدرعة بالقرب من الحدود مع غزة. 9 أكتوبر 2023 - (أ ف ب)
قذائف مدفعية بجوار مركبة مدرعة بالقرب من الحدود مع غزة. 9 أكتوبر 2023 - (أ ف ب)
قوات إسرائيلية على الحدود مع غزة. 9 أكتوبر 2023- (أ ف ب)
قوات إسرائيلية على الحدود مع غزة. 9 أكتوبر 2023- (أ ف ب)
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