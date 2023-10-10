الاتحاد الأوروبي يتراجع عن تعليق مساعداته للفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع الاتحاد الأوروبي، مساء الاثنين، عن إعلان سابق بتعليق المساعدات للسلطات الفلسطينية، حسبما أعلن مسؤولان بارزان.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، هبر حسابه على موقع «إكس» إن «مراجعة مساعدة الاتحاد الأوروبي لفلسطين التي أعلنتها المفوضية الأوروبية لن تعلق المدفوعات المستحقة، كما أوضح البيان الصحفي للمفوضية».

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وأكد أيضًا مفوض شؤون الأزمات بالاتحاد الأوروبي يانس ليناريتش استمرار تلك المساعدات للشعب الفلسطيني. وكتب المفوض على مدونة «إكس»: «بينما ندين بشدة (الهجوم الإرهابي) الذي نفذته حماس، فمن الضروري حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي».

وأضاف: «ستستمر المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين المحتاجين طالما كان ذلك ضروريًا».

وفي وقت سابق، أعلن مفوض شؤون التوسيع أوليفييه فارهيلي إنهم علّقوا على الفور جميع المدفوعات لفلسطين، مضيفًا أن برنامج المساعدة التنموية الذي علّقوه يبلغ 691 مليون يورو.

معارضة إسبانيا قرار وقف المساعدات للفلسطينيين

وجاءت هذه التطورات بعد اجتماع طارئ عقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة، من دون تأييد جميع الحكومات الأوروبية له، إذ عارضت إسبانيا قرار وقف المساعدات للفلسطينيين، ولم تؤيد لوكسمبورغ تعليقها.

وكان الاتحاد الأوروبي، الذي يعد من أكبر الجهات الداعمة ماليا للفلسطينيين، يعتزم إنفاق حوالي 1.2 مليار يورو بين عامي 2021 و2024 لتمويل مشاريع لصالح الفلسطينيين، لا سيما في مجالي التعليم والصحة.