شاهد في «تغطية خاصة»: تداعيات الطوفان.. اجتياح مرتقب والمقاومة تتوعد

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة «الوسط» (Wtv) تغطيتها الخاصة، مساء اليوم الإثنين، بشان مجريات الأحداث في فلسطين بالتزامن مع عملية «طوفان الأقصى» التي تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع تأهب سلطات الاحتلال لاجتياح قطاع غزة، وتوعد المقاومة برد قاسٍ.

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، أن قواته مضطرة إلى اقتحام قطاع غزة، بعد العملية العسكرية الكبيرة والمباغتة التي أطلقتها حركة «حماس» ضد أراضي الاحتلال وتسببت في تكبد الاحتلال خسائر بشرية ومادية كبيرة، بحسب موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي.

في الأثناء هددت كتائب «عزالدين القسام» الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية، بإعدام رهائن في حال أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

شارك في النقاش ضمن تغطية قناة «الوسط» كل من: الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى، والصحفية والإعلامية في غزة كاري عبدالله ثابت، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني ريما نزال، والمحلل السياسي غسان أبوعون.

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