  • Alwasat News
Atwasat

مقتل عنصر من «حزب الله» في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 06:36 مساء
مقتل عنصر من «حزب الله» في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان
عناصر تابعة لحزب الله جنوب لبنان. (الإنترنت)
alwasat radio

قتل عنصر من حزب الله، الإثنين، في قصف إسرائيلي استهدف برج مراقبة في بلدة حدودية في جنوب لبنان، في إطار تصعيد أعقب ما وصفه الاحتلال الإسرائيلي بتسلل عدد من المسلحين باتجاهها، في عملية تبنتها حركة «الجهاد الإسلامي».

وقال مصدر في الحزب إن «عنصرًا من حزب الله استُشهد جراء قصف إسرائيلي على برج مراقبة في موقع الراهب قرب بلدة عيتا الشعب» الحدودية مع الاحتلال الإسرائيلي. وأكد ناطق باسم الحزب هذه المعلومات، بحسب «فرانس برس».

وطالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سكان المستوطنات الواقعة على حدود لبنان بدخول الملاجئ فورًا. ووفق جريدة «معاريف» العبرية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طلبت من المستوطنين في جميع المستوطنات التي تبعد مسافة 10 كم عن الحدود مع لبنان دخول الملاجئ فورًا.

-  «الجهاد الإسلامي» تتبنى عملية التسلل من جنوب لبنان إلى الأراضي المحتلة
-  قصف «إسرائيلي» على أطراف بلدة حدودية في جنوب لبنان

واتسعت رقعة القصف الإسرائيلي لتشمل بلدة يارون جنوب لبنان، وتضرر منزل في خراج بلدة يارون جراء القصف المدفعي المتواصل.

وسارع حزب الله إلى نفي أي مسؤولية له عن هذه الأحداث، وقال مكتبه الإعلامي في بيان مقتضب «لا صحة للمعلومات المتداولة عن اشتباك بين عناصر المقاومة والعدو الإسرائيلي أو أي عملية تسلل إلى الداخل».

بيان من الجيش اللبناني
وفي سياق التوتر الحادث، دعا الجيش اللبناني المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة وعدم التوجّه إلى المناطق الحدودية مع فلسطين حفاظًا على سلامتهم. وقال الجيش اللبناني، إن بلدات حدودية مع إسرائيل تتعرض لقصف جوي ومدفعي من جانب العدو.

وتابع الجيش اللبناني في بيانه، أن خراج بلدتَي الضهيرة وعيتا الشعب ومناطق حدودية أخرى يتعرضون إلى قصف جوي ومدفعي من جانب العدو الإسرائيلي. كما دعا الجيش المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود حفاظًا على سلامتهم. والتقى قائد الجيش العماد ​جوزاف عون،​ في مكتبه بوقت سابق اليوم، قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في ​لبنان​، لبحث الأوضاع عند الحدود الجنوبية.

وزعم الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أنّ هناك محاولة تسلل لـ 4 مسلحين من لبنان قرب قرية عرب العرامشة على الحدود اللبنانية، وأغلق عدة طرق في الجليل الغربي بعد محاولةِ التسلل من لبنان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق الطفل

الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق ...
الكرملين يحذر من خطر «مرتفع» لانخراط أطراف أخرى في المواجهة بين المقاومة الفلسطينية و«إسرائيل»

الكرملين يحذر من خطر «مرتفع» لانخراط أطراف أخرى في المواجهة بين المقاومة ...
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين

شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع ...
«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة

«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على ...
المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»

المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»
شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية

شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية
«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار

«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»
تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما

الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية

روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية
شاهد في «تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الاجتياح والحرب الشاملة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الاجتياح والحرب الشاملة؟
السعودية تبدأ تجربة أول قطار هيدروجيني في الشرق الأوسط

السعودية تبدأ تجربة أول قطار هيدروجيني في الشرق الأوسط
آرسنال يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 2015

آرسنال يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 2015
«الحكم المحلي» تطلع الأمم المتحدة على خطة إدارة النفايات البلاستيكية في 3 بلديات

«الحكم المحلي» تطلع الأمم المتحدة على خطة إدارة النفايات البلاستيكية في 3 بلديات
كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر

كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر
قمة نارية تجمع آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في «البريميرليغ»

قمة نارية تجمع آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في «البريميرليغ»
شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»

شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الصحة الفلسطينية»: 560 شهيدا حصيلة العدوان على قطاع غزة
«الصحة الفلسطينية»: 560 شهيدا حصيلة العدوان على قطاع غزة
قصف «إسرائيلي» على أطراف بلدة حدودية في جنوب لبنان
قصف «إسرائيلي» على أطراف بلدة حدودية في جنوب لبنان
الاحتلال الإسرائيلي يقتل «عددا من المسلحين المشتبه بهم» تسللوا من لبنان
الاحتلال الإسرائيلي يقتل «عددا من المسلحين المشتبه بهم» تسللوا من...
قيادي بحماس يستبعد التفاوض حول الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن
قيادي بحماس يستبعد التفاوض حول الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي في ...
«هاآرتس»: «إسرائيل» لم تتلق إنذارًا استخباراتيًا.. وأخطاء عسكرية فادحة
«هاآرتس»: «إسرائيل» لم تتلق إنذارًا استخباراتيًا.. وأخطاء عسكرية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق بشأن الهجرة
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق ......
الرئيس التونسي: اختيار اسم العاصفة «دانيال» يعكس نفوذًا «صهيونيًا»
الرئيس التونسي: اختيار اسم العاصفة «دانيال» يعكس نفوذًا ......
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
شرطي مصري يطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ويقتل اثنين
شرطي مصري يطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ......
حزب الله يعلن إطلاق قذائف وصواريخ موجّهة على «إسرائيل»
حزب الله يعلن إطلاق قذائف وصواريخ موجّهة على «إسرائيل»...
المزيد
الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن
الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار ......
مقتل عنصر من «حزب الله» في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان
مقتل عنصر من «حزب الله» في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان...
«الجهاد الإسلامي» تتبنى عملية التسلل من جنوب لبنان إلى الأراضي المحتلة
«الجهاد الإسلامي» تتبنى عملية التسلل من جنوب لبنان إلى ......
«هاآرتس»: «إسرائيل» لم تتلق إنذارًا استخباراتيًا.. وأخطاء عسكرية فادحة
«هاآرتس»: «إسرائيل» لم تتلق إنذارًا استخباراتيًا.. وأخطاء ......
قيادي بحماس يستبعد التفاوض حول الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن
قيادي بحماس يستبعد التفاوض حول الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي......
المزيد