«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أمر وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس، شركة المياه الوطنية بقطع إمدادات المياه عن قطاع غزة «فورا»، وفق بيان لمكتب الوزير، وذلك استمرارا للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وقال مكتب الوزير في بيان «أمر وزير الطاقة والبنية التحتية إسرائيل كاتس شركة ميكوروت (شركة المياه الوطنية) بقطع إمدادات المياه عن قطاع غزة على الفور»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار كامل على قطاع غزة، و«منع الكهرباء والطعام والوقود» عن القطاع.

وأوضحت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، أن وزير الدفاع يوآف غالانت، أمر بفرض حصار كامل على غزة، ونقلت عنه قوله «لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق»» علما بأن الاحتلال يفرض منذ أكثر من 15 عاما، حصارا على القطاع الذي يتجاوز عدد سكانه المليوني نسمة.

ويشهد القطاع المحاصر، قصفا متواصلا منذ السبت، زادت وتيرته اليوم بشكل كبير، خاصة في أحياء الشجاعية ومخيم جباليا اللذين شهدا مجازر مروعة منذ صباح اليوم، ظهرت في سقوط العشرات من النساء والأطفال نتيجة القصف العشوائي.