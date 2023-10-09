  • Alwasat News
Atwasat

«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 01:58 مساء
«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة
مصابون من الأطفال الذين قصفتهم طائرات الاحتلال في قطاع غزة. (أ ف ب)
alwasat radio

أمر وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس، شركة المياه الوطنية بقطع إمدادات المياه عن قطاع غزة «فورا»، وفق بيان لمكتب الوزير، وذلك استمرارا للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وقال مكتب الوزير في بيان «أمر وزير الطاقة والبنية التحتية إسرائيل كاتس شركة ميكوروت (شركة المياه الوطنية) بقطع إمدادات المياه عن قطاع غزة على الفور»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار كامل على قطاع غزة، و«منع الكهرباء والطعام والوقود» عن القطاع.

وأوضحت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، أن وزير الدفاع يوآف غالانت، أمر بفرض حصار كامل على غزة، ونقلت عنه قوله «لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق»» علما بأن الاحتلال يفرض منذ أكثر من 15 عاما، حصارا على القطاع الذي يتجاوز عدد سكانه المليوني نسمة.

 

ويشهد القطاع المحاصر، قصفا متواصلا منذ السبت، زادت وتيرته اليوم بشكل كبير، خاصة في أحياء الشجاعية ومخيم جباليا اللذين شهدا مجازر مروعة منذ صباح اليوم، ظهرت في سقوط العشرات من النساء والأطفال نتيجة القصف العشوائي.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة

«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على ...
المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»

المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»
شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية

شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية
«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار

«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»
تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما

الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية

روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية
شاهد في «تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الاجتياح والحرب الشاملة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الاجتياح والحرب الشاملة؟
السعودية تبدأ تجربة أول قطار هيدروجيني في الشرق الأوسط

السعودية تبدأ تجربة أول قطار هيدروجيني في الشرق الأوسط
آرسنال يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 2015

آرسنال يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 2015
«الحكم المحلي» تطلع الأمم المتحدة على خطة إدارة النفايات البلاستيكية في 3 بلديات

«الحكم المحلي» تطلع الأمم المتحدة على خطة إدارة النفايات البلاستيكية في 3 بلديات
كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر

كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر
قمة نارية تجمع آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في «البريميرليغ»

قمة نارية تجمع آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في «البريميرليغ»
شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»

شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»
المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي

المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي
«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي
زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024

زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
صفارات الإنذار تدوي في القدس
صفارات الإنذار تدوي في القدس
«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة
«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض...
أبو الغيط: الجامعة العربية ترفض العنف «من الجانبين» الفلسطيني والإسرائيلي
أبو الغيط: الجامعة العربية ترفض العنف «من الجانبين» الفلسطيني ...
ألمانيا «تعلّق موقتا» المساعدات التنموية للأراضي الفلسطينية
ألمانيا «تعلّق موقتا» المساعدات التنموية للأراضي الفلسطينية
الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق الطفل
الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق بشأن الهجرة
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق ......
الرئيس التونسي: اختيار اسم العاصفة «دانيال» يعكس نفوذًا «صهيونيًا»
الرئيس التونسي: اختيار اسم العاصفة «دانيال» يعكس نفوذًا ......
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
شرطي مصري يطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ويقتل اثنين
شرطي مصري يطلق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ......
حزب الله يعلن إطلاق قذائف وصواريخ موجّهة على «إسرائيل»
حزب الله يعلن إطلاق قذائف وصواريخ موجّهة على «إسرائيل»...
المزيد
«الصحة الفلسطينية»: 560 شهيدا حصيلة العدوان على قطاع غزة
«الصحة الفلسطينية»: 560 شهيدا حصيلة العدوان على قطاع غزة...
«القسام» تعلن مقتل أربعة أسرى لديها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
«القسام» تعلن مقتل أربعة أسرى لديها جراء القصف الإسرائيلي ......
«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة
«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة...
الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق الطفل
الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» ......
ألمانيا «تعلّق موقتا» المساعدات التنموية للأراضي الفلسطينية
ألمانيا «تعلّق موقتا» المساعدات التنموية للأراضي الفلسطينية...
المزيد