شاهد في «تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الاجتياح والحرب الشاملة؟

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة، مساء اليوم الأحد، الضوء على مجريات الأحداث في فلسطين بالتزامن مع عملية «طوفان الأقصى» التي تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، منذ أمس السبت حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة وتسلل مئات من مقاتليها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أسرت عددًا كبيرًا من المدنيين والجنود.

وأعلنت حركة «حماس» الفلسطينية أن عمليتها التي بدأت مباغتة أمس مستمرة في استهداف الاحتلال، مشيرة إلى أن مقاتليها تسللوا إلى العمق الإسرائيلي، في المقابل أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو أن «إسرائيل» مقبلة على حرب طويلة وصعبة.

وتستمر الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة منذ الساعات الأولى، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عزمه إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة، بعدما نشر عشرات الآلاف من جنوده، لقتال المقاومين الفلسطينيين الذين تسللوا من قطاع غزة، مشيرًا إلى مقتل أكثر من 600 إسرائيلي منذ بدء حركة حماس عمليتها المباغتة السبت، وأسر أكثر من 100 شخص.

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ليبيا تتضامن مع الشعب الفلسطيني

وعبرت ليبيا عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، حيث دعا رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، أمس السبت، المجتمع الدولي إلى إيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي السافرة، ووضع حد لها، وإنهاء هذا الصراع الدامي. كما دان مجلس النواب ما وصفه بـ«الصمت العربي والدولي» تجاه دعم القضية الفلسطينية، وطالب المجلس الأعلى للدولة بـ«تدخل عاجل» لوقف هذه الجرائم والانتهاكات السافرة والمتكررة، والعمل على إنهاء الاحتلال، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

شارك في النقاش ضمن تغطية قناة «الوسط» كل من: نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين تحسين الأسطى، والكاتب والمحلل السياسي زيد الأيوبي، والباحثة المتخصصة في السياسة الدولية لميس جديد، ورئيس مجلس بيت القدس للدراسات والبحوث الفلسطينية د.حسام أبوالنصر.

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